Landskjörstjórn telur tvær nýjar tillögur að spurningu sem lögð verði undir landsmenn í þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst. Tillögurnar frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis eru taldar samræmast meginsjóðanarmiðum um að spurningin eigi að vera skýr, skiljanleg og hlutlaus.
Nefndin óskaði eftir umsögn landskjörstjórnar um orðalag og skýrleika tillagnanna. Umsögnin barst 1. maí en landskjörstjórn hafði áður gert athugasemdir við að talað yrði um að „halda áfram“ viðræðum við Evrópusambandið. Tillögurnar voru annars vegar:
Á Ísland að ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið? og hins vegar Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið? Svarmöguleikarnir yrðu „Já“ og „Nei“.
Landskjörstjórn telur að báðar tillögurnar að spurningu sem settar eru fram í umsagnarbeiðninni samræmist þeim meginsjónarmiðum sem landskjörstjórn benti á í umsögn sinni til utanríkis-ömálanefndar þar á meðal að spurningin verði að vera skýr, skiljanleg og hlutlaus.
Nefndin óskaði einnig eftir frekari upplýsingum um hvernig landskjörstjórn hygðist standa að kynningu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Landskjörstjórn hefur gert samning við Lagastofnun Háskóla Íslands um að vinna að gerð kynningarefnisins og er sú vinna þegar hafin.
Mikil áhersla sé lögð á upplýsingagjöf til kjósenda. Landskjörstjórn tekur undir þau sjónarmið og leggur áherslu á að efnið verði sett fram á skýran, aðgengilegan og hlutlausan hátt sem styðji kjósendur til þess að taka upplýsta ákvörðun. Jafnframt að við dreifingu og miðlun efnisins skuli finna leiðir til þess að það nái til sem flestra kjósenda og styðji þannig við upplýsta og sjálfstæða ákvarðanatöku þeirra.
Æskilegt sé að kynningarefnið verði tilbúið og kynningarvefur aðgengilegur sex til átta vikum fyrir kjördag.