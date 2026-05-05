Hafi aldrei átt að taka á móti svona miklu rusli

Stöðvar Sorpu í Kópavogi og í Breiðholti áttu aldrei að taka á móti svo miklu rusli og voru hættar að ráða við verkefnið. Þess vegna taka stöðvarnar ekki lengur við stærra rusli, líkt og timbri og húsgögnum en samskiptastjóri Sorpu segir að þetta eigi að auka flæði á stöðvunum og bæta þjónustu.
Íbúi í Kópavogi sem hafði samband við fréttastofu sá farir sínar ekki sléttar þegar hann ætlaði með timbur á grenndarstöð Sorpu við Dalveg. Þar var honum tjáð að stöðin tæki ekki lengur á móti timbri og var hann sendur á stöð Sorpu við Sævarhöfða. Baldur Guðmundsson blaðamaður lýsti sömu reynslu í skoðanagrein á Vísi, þegar laugardagsferð hans á Sorpu Dalvegi lauk í langri bílaröð við Sorpu á Sævarhöfða.
„Rifjum upp markmið þessara breytinga, að „einfalda móttöku, stytta biðtíma og bæta nýtingu á svæðunum.“ Ég er ekki viss um að starfsfólkið sem vinnur á Sævarhöfða sé sammála því að markmiði Sorpu um að einfalda móttöku hafi verið náð,“ skrifar Baldur í grein sinni á Vísi.
„Ég get sjálfur vottað um að þetta er ekki til þess fallið að stytta biðtíma og mér er til efs að nokkur geti með góðri samvisku kvittað undir það að þessi tilhögun sé til þess fallin að bæta nýtingu á svæðunum.“
Breytingarnar tóku gildi í Jafnaseli og á Dalvegi þann 31. mars. Í tilkynningu frá Sorpu í mars sagði að verið væri að breyta og bæta. „Þann 31. mars munu endurvinnslustöðvar okkar á Dalvegi og í Jafnaseli fækka flokkum til að bæta flæði. Við munum taka við helstu flokkum frá heimilum en ekki lengur við framkvæmdarusli. Við bendum á endurvinnslustöðvarnar á Sævarhöfða og Breiðhellu.“
Gunnar Dofri Ólafsson samskiptastjóri Sorpu segist í samtali við Vísi hafa samúð með ósáttum. Staðan sé hinsvegar sú að stöðvarnar tvær hafi verið hættar að ráða við verkefnið. Þær hafi verið byggðar til að taka á móti átta ruslaflokkum árið 1991 en hafi verið farnar að taka á móti fjörutíu flokkum, með tilheyrandi álagi.
„Nú höfum við farið með þær í þrjátíu, þá flokka sem tengjast helst heimilisrekstri en hitt er stórir þungir hlutir, líkt og timbur, múrbrot og ónýt húsgögn,“ segir Gunnar. Hann segir mikið álag hafa verið á stöðvunum áður. „Á Dalvegi var til að mynda oft löng bílaröð sem náði alveg út á hringtorg og skapaði þannig hættu. Við getum ekki staðið fyrir því.“
Hann segir að ákvörðunin hafi ekki bara vakið upp neikvæð viðbrögð, íbúar í Breiðholti hafi lýst yfir ánægju með aukinni skilvirkni. „Fólk finnur fyrir þessari breytingu, að núna eru þessar stöðvar þess eðlis að þú getur farið þar hraðar í gegn, ef þú ert með lítið rusl, ert að henda pappír eða plasti, fara með raftæki eða spilliefni þá ertu fljótari inn og út.“
Eftirfarandi flokkar verða teknir út við Dalveg og Jafnasel og þurfa íbúar á höfuðborgarsvæðinu að fara með þá flokka á stórar endurvinnslustöðvar:
Gunnar Dofri segist ekki óttast að fólk muni veigra sér við því að fara á Sorpu þegar það heyri tíðindi af breytingum á þjónustunni. Hann vonist frekar til þess að umfjöllunin verði til hins gagnstæða.
„Svo er staðan sú að það hefur verið rosalega mikið álag á stöðvarnar okkar síðustu fjórar vikur, þá sérstaklega um helgar. Núna er samfélagið að vakna til lífsins og fólk farið að taka til í geymslunni, fara í garðinn og allt þetta,“ segir Gunnar Dofri. Því sé mesta álagið á stöðvunum á þessum tíma ársins en það muni róast aftur niður í sumar.
„Ef þú vilt ekki bíða í röð þá er best að koma snemma á daginn og ef þú átt tök á, maður veit það er krefjandi fyrir fólk í vinnu, en ef þú átt tök á því þá er líka gott að koma á virkum dögum þegar það er minna að gera, en helgarnar núna í apríl og maí eru rosalega þungar.“