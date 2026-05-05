Lögðu her­bergið í rúst og létu sig hverfa

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Ferðamenn á Skólavörðustíg. Mynd tengist frétt ekki með beinum hætti.
Ferðamenn á Skólavörðustíg. Mynd tengist frétt ekki með beinum hætti. Vísir/Vilhelm

Lögregla kom á vettvang á hóteli í vesturhluta Reykjavíkur þar sem tilkynnt hafði verið um gesti sem höfðu lagt herbergið í rúst.

Fram kemur í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu að engar sjáanlegar skemmdir hafi verið á herberginu þegar lögreglumenn bar að garði. Það hafi þó verið mjög skítugt. Sökudólgarnir höfðu þegar þangað var komið sögu látið sig hverfa.

Einnig í vesturborginni var tilkynnt um mann í mjög annarlegu ástandi sem stytti sér stundir við að sparka í strætisvagnaskýli, væntanlega með nokkrum hávaða. Hann var hins vegar farinn þegar lögregla kom.

Í umdæmi lögreglustöðvar tvö sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ var tilkynnt um innbrot í nýbyggingu. Verkfærum mun hafa verið stolið þaðan og málið er í rannsókn að sögn lögreglu.

