Búist er við holskeflu ferðamanna í ágúst vegna sólmyrkvans og það á versta mögulega tíma, að mati greiningardeildar Landsbankans. Hagfræðingur bankans segir verðbólguspárnar þegar á tæpasta vaði og að sólmyrkvinn gæti orðið þúfan sem veltir hlassinu.
Hjalti Óskarsson hagfræðingur Landsbankans fór yfir málin í kvöldfréttum. Eðlilega fylgir viðburði sem almyrkva á sólu mikill verðþrýstingur. Það gæti því vel verið gangur himintunglanna sem hleypir öllu upp í loft.
Forsenduákvæði gildandi kjarasamninga virkjast hjaðni verðbólga ekki niður fyrir 4,7 prósenta mörkin í september. Það gæfi stéttarfélögunum færi á að slíta samningunum og hefja nýja samningalotu. Verkalýðsfélögin sættu sig við hóflegar launahækkanir gegn heitum um að haldið yrði aftur af verðhækkunum sem þau telja flest ekki hafa gengið eftir.
Landsbankinn gerir ráð fyrir því í spá sinni að verðbólga verði upp á 4,8 prósent í september. Því má alls ekkert út af bregða.
„Það er í sjálfu sér jákvætt að hingað komi fullt af áhugasömum ferðamönnum til að sjá þennan sólmyrkva. Þau þurfa að kaupa ýmsa þjónustu, flugmiða, gistingu og slíkt. Það hefur bæði í för með sér jákvæðan efnahagslegan ábáta fyrir okkur en þegar það er þannig að það eru færri sem komast að en vilja hefur það áhrif á verð í ferðaþjónustutengdri þjónustu. Við gerum ráð fyrir því að sjá það í ágústmælingunni að einhverju leyti,“ segir Hjalti.
„Verðbólguspár fram í tímann eru á þessu bili 4,7 prósent eða yfir. Okkar spá er upp á 4,8 prósent. Þó að það sé ekki þannig að sólmyrkvinn sé stóra málið í verðbólguþróuninni til næstu mánaða. Olíuverðið og þróun í málum í Miðausturlöndum hefur miklu meira að segja fyrir verðbólguna en þegar verðbólgan er svona nálægt þessu forsenduákvæði þá má bara svo litlu muna. Ef áhrifin af sólmyrkvanum verða til þess að þau hækki aðeins getur það dugað til þess að forsenduákvæðið virkist.“
Er eitthvað sem stjórnvöld gætu gert til að milda áhrifin?
„Í sjálfu sér ekki. Undir venjulegum kringumstæðum væri svona skot ekki neitt til að hafa áhyggjur af. Það er sagt í gríni að tímasetningin á sólmyrkvanum sé óheppileg en það er kannski frekar tímasetningin á þessu forsenduákvæði sem er óheppileg,“ segir Hjalti Óskarsson hagfræðingur Landsbankans.