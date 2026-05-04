Innlent

Bein út­sending: Ræða bak­slag í jafn­réttis­málum

Samúel Karl Ólason skrifar
Málþingið fer fram í hátíðasal Háskóla Íslands. Vísir/Vilhelm

Meint bakslag í jarnfréttismálum hér á landi og þá sérstaklega í tengslum við kennslu og skólastarf, verður rætt í þaula í hátíðasal Háskólans í dag. Meðal annars verða gefin dæmi um kerfisbundin mynstur sem vinna gegn jafnrétti í menntakerfinu og hvernig standa megi vörð um þær framfarir sem hafa áður átt sér stað hér.

Málþingið Bakslag í jafnrétti: Birtingarmyndir í skólakerfinu er á vegum Menntasviðs Háskóla Íslands og hluti af fyrirlestraröðinni Efst á baugi. Frekari upplýsingar má finna hér á vef HÍ.

„Að undanförnu hefur svokallað „bakslag“ borið á góma í umræðu um jafnréttismál. Í sinni einföldustu mynd birtist það í fjölmiðlum, poppmenningu, stjórnmálum og markaðssetningu sem kerfislægar orðræður. Þar er sá árangur sem náðst hefur varðandi kynjajafnrétti, réttindi hinsegin fólks, fólks af erlendum uppruna og fleiri samfélagshópa gerður tortryggilegur,“ segir á vefnum um málþingið.

Málþingið hefst klukkan þrjú og stendur yfir til hálf fimm. Fylgjast má með því í spilaranum hér að neðan.

Dagskrá

  • Kl.15:00 - Opnunarávarp - Kolbrún Þ. Pálsdóttir, forseti Menntavísindasviðs HÍ.
  • Kl. 15:05 - Norræna menntahefðin í uppnámi: Bakslag í menntakerfum - Berglind Rós Magnúsdóttir, prófessor og forseti deildar menntunar og margbreytileika við Menntavísindasvið HÍ.
  • Kl. 15:20 - Evrópumethafi í kynjaójafnrétti? Af drengjum og öðrum nemendum í skólakerfinu. Íris Ellenberger, prófessor og Katrín Ólafsdóttir, lektor báðar við deild faggreinakennslu við Menntavísindasvið HÍ.
  • Kl. 15:35 – In a cycle of racial progress and institutional resistance - Elizabeth Lay, doktorsnemi og aðjúnkt við deild menntunar og margbreytileika á Menntavísindasviði HÍ.
  • Kl. 15:50 - Algrímur, bakslag og kynjakerfið - Þórður Kristinsson, doktorsnemi við Menntavísindasvið og framhaldsskólakennari.
  • Kl. 16:05 - Pallborðsumræður
  • Kl. 16:25 - Lokaávarp - Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands.
  • Fundarstjóri er Berglind Rós Magnúsdóttir, prófessor.
Jafnréttismál Háskólar Skóla- og menntamál

