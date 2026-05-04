Meint bakslag í jarnfréttismálum hér á landi og þá sérstaklega í tengslum við kennslu og skólastarf, verður rætt í þaula í hátíðasal Háskólans í dag. Meðal annars verða gefin dæmi um kerfisbundin mynstur sem vinna gegn jafnrétti í menntakerfinu og hvernig standa megi vörð um þær framfarir sem hafa áður átt sér stað hér.
Málþingið Bakslag í jafnrétti: Birtingarmyndir í skólakerfinu er á vegum Menntasviðs Háskóla Íslands og hluti af fyrirlestraröðinni Efst á baugi. Frekari upplýsingar má finna hér á vef HÍ.
„Að undanförnu hefur svokallað „bakslag“ borið á góma í umræðu um jafnréttismál. Í sinni einföldustu mynd birtist það í fjölmiðlum, poppmenningu, stjórnmálum og markaðssetningu sem kerfislægar orðræður. Þar er sá árangur sem náðst hefur varðandi kynjajafnrétti, réttindi hinsegin fólks, fólks af erlendum uppruna og fleiri samfélagshópa gerður tortryggilegur,“ segir á vefnum um málþingið.
Málþingið hefst klukkan þrjú og stendur yfir til hálf fimm.