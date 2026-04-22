Orkugeirinn kom saman á ársfundi Orkuveitunnar Magnús Jochum Pálsson skrifar 22. apríl 2026 13:38 Ársfundur Orkuveitunnar fór fram í síðustu viku. Hrefna Björg Það var margt um manninn á ársfundi Orkuveitunnar sem haldinn var í húsakynnum fyrirtækisins í síðustu viku. Yfirskrift fundarins var, Orkan sem skapar verðmæti, og sköpuðust fjörugar umræður. Fróðleg erindi, myndbönd og pallborð voru meðal annars á dagskrá. Margrét Hugadóttir leiðtogi Vísindamiðlunar hjá Orkuveitunni, Maren Heiða Pétursdóttir af samskiptasviði og Edda Björnsdóttir fræðslustýra Orkuveitunnar.Hrefna Björg Elín Þórunn Eiríksdóttir stjórnarkona VeitnaHrefna Björg Maren Heiða Pétursdóttir á samskiptasviði Orkuveitunnar.Hrefna Björg Sævar Freyr Þráinsson forstjóri Orkuveitunnar sagði fólki frá nýja húsinu eftir fundinn.Hrefna Björg Edda Sif Aradóttir framkvæmdastýra Carbfix var í pallborði ásamt Árna Hrannari Haraldssyni framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar, Daða Má Kristóferssyni fjármálaráðherra og Bjarna Benediktssyni framkvæmdastjóra SA.Hrefna Björg Árni Sigurjónsson fyrrverandi formaður SI og framkvæmdastjóri hjá JBT Marel, Brynja Ragnarsdóttir forstöðukona Vatnsmiðla Veitna og Rún Ingvarsdóttir samskiptastýra Veitna.Hrefna Björg Skúli Helgason borgarfulltrúi Samfylkingar og stjórnarmaður Orkuveitunnar ræðir við Heru Grímsdóttur framkvæmdastýru rannsókna og nýsköpunar og Völu Valtýsdóttur varaformann stjórnar Orkuveitunnar.Hrefna Björg Þuríður Björg Guðnadóttir framkvæmdastýra Ljósleiðarans ræðir við Jens Þórðarson hjá GeoSalmo.Hrefna Björg Ingunn Gunnarsdóttir leiðtogi nýsköpunar, Lilja Björk Hauksdóttir samskiptastýra ON og Laufey Guðmundsdóttir forstöðukona Jarðhitasýningar.Hrefna Björg Hrund Rudólfsdóttir stjórnarformður Veitna og Ólafur Elínarson samskiptastjóri Carbfix fylgjast með.Hrefna Björg Brynja Ragnarsdóttir forstöðukona vatnsmiðla Veitna fjallaði um þær áskoranir við uppbyggingu innviða fyrir hálfa milljón Íslendinga.Hrefna Björg Gylfi Magnússon stjórnarformaður Orkuveitunnar og Breki Logason samskiptastjóri Orkuveitunnar bregða á leik.Hrefna Björg Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra var í pallborði á Ársfundi Orkuveitunnar.Hrefna Björg Hera Grímsdóttir framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar hjá Orkuveitunni flutti erindi um Heitasta tækifærið.Hrefna Björg 86 Margrét Lilja Hrafnkelsdóttir viðskiptaþróunarstjóri Orku náttúrunnar og Ingunn Gunnarsdóttir leiðtogi nýsköpunar hjá Orku náttúrunnar. Hrefna Björg Eiríkur Hjálmarsson sjálfbærnistjóri Orkuveitunnar fylgist með fundinum af miklum áhuga.Hrefna Björg Orkumál Samkvæmislífið