Keppast um titilinn Ung­frú Ís­land í kvöld

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Guðrún Eva krýnir arftaka sinn í kvöld.

Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland fer fram í kvöld í Gamla Bíói og er haft eftir forsvarsmönnum að keppnin verði glæsilegri en nokkru sinni fyrr. 

Nítján stúlkur keppast um titilinn en keppnin verður sýnd í beinu streymi hér á Vísi klukkan 20:00. 

Dómnefndin í ár er skipuð fjölbreyttum fulltrúum, þeim Einari Bárðarsyni, umboðsmanni og athafnamanni; Ingu Tinnu Sigurðardóttur, forstjóra Dineout; Kristni Óla Hrólfssyni, markaðsmanni og klippara; Patreki Jaime, áhrifavaldi og útvarpsmanni, og Töru Sif Birgisdóttur, dansara og fasteignasala.

Kynnir er Eva Ruza og munu Klara Einars og Patr!k einnig stíga á svið.

Úrslitakvöldið verður í beinni útsendingu á Vísi þar sem landsmenn geta fylgst með þegar Guðrún Eva Hauksdóttir, Ungfrú Ísland 2025, krýnir arftaka sinn. Einnig er hægt að kaupa miða til að vera í salnum á tix.is.

Guðrún Eva er tvítug og útskrifaðist af leiklistarbraut FG síðasta vor. Hún leggur einnig stund á söng í Tónlistarskóla Hafnarfjarðar. 

Guðrún Eva hefur lagt áherslu á að fegurðarsamkeppnir snúist ekki eingöngu um útlit heldur einnig persónulegan þroska, sjálfstraust og það að láta gott af sér leiða.

Hún hefur einnig sýnt samfélagsmálum áhuga og mikilvægi þess að nýta tækifærið sem fylgir titlinum til að vekja athygli á málefnum sem skipta hana máli. Áður en hún vann titilinn lýsti hún því yfir að hún vildi nýta vettvanginn til að hafa áhrif og skapa jákvæða breytingu.

„Að krýna arftaka minn í kvöld er falleg áminning um styrkinn sem við deilum sem konur – og mikilvægi þess að lyfta hvor annarri upp. Ég gæti ekki verið stoltari af öllum 19 keppendum,“ segir Guðrún Eva.

Sem Ungfrú Ísland 2025 gegnir hún einnig því hlutverki að krýna arftaka sinn í næstu keppni og fylgja eftir arfleifð titilsins.

