Reyndi að greiða með ellefu þúsund króna seðli

Lögregluþjónar voru kallaðir til verslunar á Seltjarnarnesi í dag þar sem einhver hafði greitt eða reynt að greiða fyrir vörur með fölsuðum peningaseðli. Í dagbók lögreglunnar segir að málið sé í rannsókn en ekki fylgja frekari upplýsingar eins og það hvort viðkomandi hafi tekist að greiða með seðlinum eða ekki eða hvort einhver hafi verið handtekinn.
Í dagbókinni kemur fram að 334 mál hafi verið bókuð í kerfi lögreglu frá fimm í morgun til fimm í dag og að fjórir hafi gist fangageymslu seinni partinn.
Meðal þessara mála eru að maður var handtekinn í miðbænum fyrir „ósiðlegt athæfi“ hann er einn þeirra sem settur var í steininn. Annar var gómaður við að brjótast inn í bíl í Hlíðunum.
Þá bárust lögreglunni að minnsta kosti tvær tilkynningar um heimilisofbeldi. Einn var handtekinn í minnst öðru málinu og vistaður í fangageymslu. Tveir þjófar voru gómaðir fyrir að stela úr verslunum á höfuðborgarsvæðinu og þá var brosti inn í geymslur í Kópavogi og hlutum stolið þaðan.
Tveir ökumenn voru teknir fyrir ölvunarakstur fyrir utan ÁTVR í Árbæ í dag. Nokkrir voru teknir fyrir of hraðan akstur.
Þá kviknaði í bíl Hafnarfirði en lögreglunni barst einnig tilkynning um ungmenni sem voru að kveikja eld í lundi í Garðabæ.