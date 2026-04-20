Ari Edwald selur í Garðabænum Magnús Jochum Pálsson skrifar 20. apríl 2026 14:31 Ari Edwald keypti þakíbúð í Þorraholti 1b síðasta sumar og er á innan við ári búinn að setja hana á sölu. Háborg/Vísir Ari Edwald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík, hefur sett íbúð sína að Þorraholti í Garðabæ á sölu. Ari festi kaup á íbúðinni síðasta sumar en ákvað svo að bjóða sig fram í sveitarstjórnarkosningunum Reykjavík og er því væntanlega í leit að fasteign í höfuðstaðnum. Hann óskar eftir tilboði í íbúðina. Smartland greindi frá því fyrr í dag að Ari væri að selja íbúðina. Í umfjöllun Smartlands kom fram að samkvæmt heimildum væri Ari kominn með augastað á íbúð í Reykjavík. Íbúðin er ein 49 íbúða í álklædda fjölbýlishúsinu Þorraholti 1b sem Hjalti Brynjarsson og teymi hjá Nordic Office of Architecture hönnuðu og var byggt árið 2025 af Reir verk. Vísir greindi frá því síðasta sumar að bæði Ari og sonur hans, Páll Edwald, hefðu keypt íbúðir í húsinu. Íbúðin er 165 fermetra, fjögurra herbergja þakíbúð með frábæru útsýni og þrjátíu fermetra þaksvölum með heitum potti. Óhindrað útsýni er til vesturs, suðurs og norðurs, sérmerkt bílastæði í bílakjallara og 1,5 fermetra útigeymsla til viðbótar við birt flatarmál. Sjá einnig: Flutti til Reykjavíkur í dag Íbúðin samanstendur af tveimur baðherbergjum, þremur svefnherbergjum, forstofu, þvottahúsi og stóru alrými með eldhúsi, borðstofu og gólfsíðum gluggum eftir vesturhlið. Lesa má nánar um fasteignina á fasteignavef Vísis. Þorraholtið er stutt frá stofnæðum og þjónustu í Smáralind og í Garðabæ. Sömuleiðis er nálægð við náttúruna í Heiðmörk og Vífilsstaðavöllur í bakgarðinum ásamt fleiri golfvöllum í nágrenninu.