Vorið er komið, sveitarstjórnarkosningar á næsta leiti og sumarið handan við hornið. Af því tilefni hefur Lífið á Vísi tekið saman lista yfir glæsilega einhleypa og eftirsótta menn sem gott er að hafa auga með.
Hér að neðan má sjá lista með fjórtán öflugum og einhleypum sumarstrákum:
Það hefur verið mikill tími breytinga hjá Bjarna Guðjónssyni undanfarið, nýverið sagði hann upp störfum sem forstöðumaður fyrirtækjaviðskipta hjá VÍS og tók annað sætið á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Ekki nóg með það heldur slitnaði nýverið upp úr sambandi hans og Önnu Maríu Gísladóttur en þau höfðu verið saman í þrjátíu ár frá unga aldri og eiga þrjú börn saman.
Bjarni er sonur Skagagoðsagnarinnar Guðjóns Þórðarsonar og byrjaði ferilinn hjá ÍA áður en hann fór í atvinnumennsku og spilaði þar með Newcastle United, Genk, Stoke City, VfL Bochum, Coventry og Plymouth Argyle. Hann sneri síðan aftur á Skagann áður en hann endaði ferilinn hjá KR.
Eftir það hefur hann þjálfað meistaraflokk karla hjá Fram og KR, var framkvæmdastjóri KR og hefur starfað hjá VÍS, sem sölustjóri í sjávarútvegi hjá Odda og rekstrarstjóri hjá Ellingsen.
Jökull Júlíusson hefur gert það gott sem söngvari Kaleo síðustu fimmtán ár og hljómsveitin farið sigurför um heiminn. Í fyrra héldu Kaleo tónleika í Vaglaskógi og endurtaka leikinn með stórtónleikunum Bergmáli á Þingvöllum í júní.
Nýverið slitnaði upp úr sambandi Jökuls og sálfræðingsins Telmu Fanneyjar Magnúsdóttur eftir tæplega tíu ára samband og trúlofun. Hann er því kominn aftur á markaðinn og vafalaust eftirsóttur.
Sigurður Sævar Magnússon hefur verið einn öflugasti myndlistarmaður landsins síðustu ár. Hann hefur haldið fjölda einkasýninga, hérlendis og erlendis og útskrifaðist úr konunglegu hollensku listaakademínunni í Haag sumarið 2023. Sigurður er þar að auki kominn aftur á markaðinn eftir að það slitnaði upp úr sambandi hans og sjúkraliðans Guðbjargar Ægisdóttur eftir rúmlega þriggja ára samband.
Síðasta einkasýning Sigurðar var í Landsbankahúsinu í Austurstræti í desember og fyllti hann húsið af góðum gestum. Hann flutti síðan fyrr á árinu aftur til Haag í Hollandi þar sem hann starfar sem listamaður.
Jóhann Kristófer, betur þekktur sem Joey Christ, er rappari, leikstjóri og leikari. Hann hefur gert það gott í rappsenunni frá því hann kom fyrst fram á sjónarsviðið með 101 Boys fyrir rúmum tíu árum síðan og hóf síðan sóló-feril sinn af krafti árið 2017 þegar hann gaf út tvær plötur með átta daga millibili, Anxiety City og Joey.
Hann hefur síðan þá verið duglegur að gefa út tónlist og gaf út sína þriðju breiðskífu, Joey 3, síðasta haust. Samhliða tónlistinni hefur Jóhann leikstýrt fimm seríum af raunveruleikaþáttunum Æði og skrifað og leikið í leikritunum Rómantísk gamanmynd og Sýningin okkar.
Talandi um Æði þá er Æðibitinn Brynjar Steinn Gylfason, betur þekktur sem Binni Glee, einhleypur og sérlega eftirsóttur. Binni er að norðan og vakti fyrst athygli á Snapchat árið 2016 áður en hann sló rækilega í gegn með Patreki Jaime og Bassa Maraj í raunveruleikaþáttunum Æði.
Binni er hjartahlýr og skemmtilegur flippari sem vinnur á Hrafnistu samhliða því að vera áhrifavaldur. Binni er svo eftirsóttur að skilaboðunum rignir inn til hans daglega frá hinum ýmsu mönnum.
Andri Már Eggertsson, betur þekktur sem Nablinn, er uppalinn í Kópavogi, harður HK-ingur og vinnur á leikskóla samhliða því að vera einn vinsælasti íþróttafréttamaður landsins. Hann hefur getið sér gott orð fyrir hnyttni, beinskeytni og svartan húmor í viðtölum á hliðarlínunni í Bónus-deildinni síðustu ár.
Andri tók svo þátt í annarri seríu af gamanþáttunum Bannað að hlæja þar sem hann komst í úrslit með grófri en sprenghlægilegri frammistöðu og var hársbreidd frá því að vinna. Síðustu helgi birtist viðtal á Vísi þar sem Andri ræddi við Dóru Júlíu og sýndi á sér mýkri, einlægari hlið.
Mikael Kaaber útskrifaðist af leikarabraut LHÍ árið 2024, hefur komið víða við á sviði, í sjónvarpi og í kvikmyndum þrátt fyrir ungan aldur og er einn heitasti leikari landsins í dag.
Mikael fór með stórt hlutverk í kvikmyndinni Ljósbroti (2024), lék í sjónvarpsþáttunum Brjáni á síðasta ári og fer með eitt aðalhlutverkanna í geysivinsæla söngleiknum Moulin Rouge í Borgarleikhúsinu. Þá fetaði hann í fótspor Magnúsar Scheving og Dýra Kristjánssonar þegar hann tók að sér hlutverk Íþróttaálfsins í byrjun árs.
Mikael Emil Kaaber hætti með kærustu sinni til fjögurra ára, Svölu Davíðsdóttur, í fyrra og hefur verið einn eftirsóttasti bitinn á markaðnum síðan.
Annar sem hefur gert það gott á fjölum Borgarleikhússins er dansarinn Marinó Máni Mabazza.
Marinó lærði við Listdansskóla Íslands og hefur dansað í fjölmörgum sýningum í báðum stóru leikhúsunum síðustu ár, má þar nefna Billy Elliot og Eitraða litla pillu í Borgarleikhúsinu og Storm í Þjóðleikhúsinu.
Hann dansar um þessar mundir í söngleiknum Moulin Rouge og stýrir hundinum Toto í Galdrakarlinum í Oz. Athygli vakti þegar hann lenti í hrikalegu golfkúluslysi í fyrra en hann hefur síðan jafnað sig og gott betur en það. Marínó er í hrikalega góðu formi, býr yfir strákslegum sjarma og er mikill húmoristi.
Árbæingurinn Óskar Borgþórsson, gjarnan kallaður Óskar Bogga, er ekki bara einn mest spennandi leikmaðurinn í Bestu deildinni heldur líka einhleypur og eftirsóttur meðal kvenpeningsins.
Óskar ól manninn í Árbænum, byrjaði sautján ára í meistaraflokki Fylkis árið 2021 og fór í atvinnumennsku til norska liðsins Sogndal tveimur árum síðar. Eftir tvö ár í Noregi sótti Víkingur Reykjavík kappann og hefur hann verið lykilmaður liðsins síðan.
Óskar hefur spilað níu leiki fyrir U21-landslið Íslands og spilaði sinn fyrsta A-landsleik þegar Ísland mætti Mexíkó í febrúar fyrr á árinu.
Mikael Harðarson, gjarnan kallaður Mikki Harðar, er Vesturbæingur, menntaður viðskiptafræðingur og frumkvöðull. Hann hefur verið áberandi í viðskiptalífinu, er fyrrverandi forstjóri Oche Reykjavik og starfaði þar áður hjá Arion banka.
Nýverið slitnaði upp úr sambandi hans og Sunnu Dís Heitmann, Hafnarfjarðarpíu og naglafræðings, þannig hann er kominn aftur á markaðinn og þykir einkar eftirsóttur.
Egill Andrason er rauðhærður hjartaknúsari að norðan, útskrifaðist af sviðshöfundabraut LHÍ árið 2024 og hefur komið að hinum ýmsu leiksýningum í bæði Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu.
Egill kom að tónlistarstjórn og tónlistarflutningi í sýningunni Fúsa í Borgarleikhúsinu og leikstýrði gamanleikritinu Ekki hugmynd á yfirstandandi leikári. Egill er jafnframt öflugur píanóleikari og er spunapíanóleikari Improv Íslands. Egill er kannski ekki þekktasta nafnið á listanum en hann er einn sá allra efnilegasti.
Darri Tryggvason er uppalinn í Hafnarfirði, píanóleikari að upplagi sem fór að þeyta skífum og hóf síðan tónlistarferil sinn undir listamannsnafninu Háski árið 2018. Hann hefur síðan þá gert það gott með lögum á borð við „Hvert ertu að fara?“ og „Drive“ með Séra Bjössa.
Hann vakti athygli síðasta haust þegar hann greindi frá því í viðtali við Vísi að hann væri hættur að gefa út tónlist undir nafninu Háski eftir að hafa gengið í gegnum mikla ástarsorg. Samkvæmt heimildu fréttastofu er Darri enn á lausu og með þeim heitari á markaðnum.
Arnór Snær Sigurðsson er úr Keflavík, menntaður fjármálaverkfræðingur frá HR og vakti fyrst athygli á Snapchat þar sem hann varð mjög stór. Hann hefur starfað hjá Íslandsbanka, Play og vinnur nú hjá veðmálasíðunni Epic Bet.
Arnór er mikill grallari og stýrir vinsæla hlaðvarpinu Veislunni með Sigurði Bond og Ágústi Beinteini.
View this post on Instagram A post shared by Arnór Snær Sigurðsson (@arnorsnaer)
Daníel Hjörvar Guðmundsson er lögfræðingur, tískuspekúlant, vínsérfræðingur hjá Santé og frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórnarkosningunum í Reykjavík í næsta mánuði.
Daníel er fjölfræðingur, fróður um vín og osta, lögfræði og íslenskan arkitektúr. Þá hefur hann vakið athygli fyrir óhefðbundinn tískustíl, lífsgleði og smitandi jákvæðni. Það er ekki að ástæðulausu að Sjálfstæðisflokkurinn fékk hann í fimmtánda sætið hjá sér í borginni.