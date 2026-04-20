Þakið ætlaði að rifna af skemmtistaðnum Hax á föstudagskvöldið þegar Gerður Arinbjarnardóttir hélt upp á fimmtán ára afmæli kynlífstækjaverslunarinnar Blush. Margt var um manninn og stemningin mjög góð.
Gerður greinir frá tímamótunum á Instagram-síðu Blush og skrifar:
„Frá upphafi var markmiðið skýrt, að breyta viðhorfum fólks, aðgreina kynlífstæki frá klámi, opna umræðuna, fræða meira um kynheilbrigði og taka burt þetta tabú tengt kynlífstækja verslunum!Okkur finnst við hafa náð þessu markmiði á síðastliðnum 15 árum! Og fyrir það erum við stolt og þakklát.Og án ykkar værum við ekki hér! Við erum svo miklu meira en bara verslun, við erum búin að byggja upp sterkt samfélag, þar sem við tölum saman á opinskáan hátt um kynlíf, kynheilbrigði, unað, nánd og svo margt fleira.“
Hér má sjá vel valdar myndir frá afmælisgleðinni sem Róbert Arnar tók: