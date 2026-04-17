Yngsta systkinið fjögurra ára og það elsta fimmtíu og fimm Freyja Þórisdóttir skrifar 17. apríl 2026 14:01 Anna María er Ungfrú Selfoss. Arnór Trausti „Áhuginn minn á keppninni kviknaði út frá reynslu sem hafði mikil áhrif á mig. Einhver sem stóð mér nærri gekk í gegnum erfiða tíma, og það fékk mig til að átta mig á því hversu mikilvægt það er að hafa fyrirmyndir og fólk sem hægt er að líta upp til.Síðan þá hef ég fundið sterka þörf til að stíga fram og vera sú manneskja sem ég hefði sjálf þurft að sjá,“ segir Anna María Eiríksdóttir sem keppir í Ungfrú Ísland 2026 sem Ungfrú Selfoss. Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í ellefta skiptið þann 22. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói þar sem Eva Ruza verður kynnir. Keppendur eru tuttugu talsins og etja kappi um að verða fulltrúi Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs. Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu þann 22. apríl í sjónvarpi Vísis. Lærði að vera sín eigin fyrirmynd Anna María Eiríksdóttir er tuttugu og eins árs Selfoss-mær. Hún útskrifaðist úr grunnskóla með viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur í ensku, sem hún tók á framhaldsskólastigi í tíunda bekk, en hefur síðan tekið sér pásu úr framhaldsskóla til að hlúa að geðheilsu sinni. Hún starfar í dag sem deildarstjóri í Jysk. Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig? Örugglega það að ég eigi sjö systkini og að sú yngsta sé fjögurra ára og sú elsta fimmtíu og fimm! Anna María Eiríksdóttir er ein sjö systkina en það yngsta er fjögurra ára og það elsta fimmtíu og fimm ára. Sjálf er hún tuttugu og eins árs.Aðsend Hver er þinn mesti ókostur?Minn mesti ókostur hefur verið að ég átti til að efast um sjálfa mig og halda aftur af mér. En ég hef unnið mikið í því og lært að stíga frekar fram og treysta mér, jafnvel þegar ég er ekki alveg viss. Hver er fyrirmynd þín í lífinu (sem er ekki ættingi )?Ég hef ekki haft eina ákveðna fyrirmynd í lífinu, margar koma til greina t.d, Zendaya því hún er alltaf hún sjálf og mjög örugg í því, hún talar oft um mikilvæg málefni og notar sitt platform fyrir góða hluti, en ég hef sótt innblástur úr mismunandi áttum. Á sama tíma hef ég þurft að læra að treysta sjálfri mér og verða mín eigin fyrirmynd á minni vegferð. Hlustar á tónlist til að takast á við stress Hvað hefur mótað þig mest?Það sem hefur mótað mig mest er að hafa gengið í gegnum tímabil þar sem mér leið eins og ég væri ein í því sem ég var að ganga í gegnum. Á þeim tíma lærði ég að á endanum þarftu sjálf að taka ábyrgð á þinni leið. En eftir allan þann tíma sem ég hélt að ég væri ein áttaði ég mig á því að ég var alltaf með stuðning frá mínum nánustu. Ég þurfti bara að leyfa þeim að vera til staðar. Það kenndi mér að þótt enginn gæti gengið leiðina fyrir þig, þá sértu aldrei raunverulega ein. Hver er mesta áskorunin sem þú hefur þurft að takast á við og hvernig komstu þér í gegnum hana?Ein af stærstu áskorunum sem ég hef tekist á við er kvíði og það að eiga erfitt með að stíga fram. Það var tími þar sem jafnvel litlar aðstæður gátu verið yfirþyrmandi fyrir mig. Ég komst í gegnum það með því að taka eitt skref í einu og hætta smám saman að halda aftur af mér. Í dag hugsa ég öðruvísi um sjálfa mig, og það hefur haft jákvæð áhrif á hvernig ég mæti öðrum. Anna María segist stundum bregða á það ráð að mála myndlistarverk þegar álagið er mikið.Aðsend Hver er þín mesta gæfa í lífinu?Mín mesta gæfa í lífinu er fólkið mitt. Fjölskyldan mín og þeir sem standa mér næst og hafa orðið eins og fjölskylda. Stuðningurinn sem ég fæ frá þeim er ómetanlegur. Og svo eru það líka kettirnir mínir, sem eru mér eins og börn, þau færa mér svo mikla hamingju og ég myndi gera bókstaflega allt fyrir þau. Hvernig tekstu á við stress og álag? Þegar ég upplifi stress kveiki ég oft á tónlist. Stundum syng ég, dansa kannski með og stundum sest ég niður og mála. Ég fer í rauninni bara að sinna áhugamálunum mínum. það hjálpar mér að róa hugann og vinna úr því sem ég er að upplifa. Finnst fallegt að sjá persónuleika fólks skína Besta heilræði sem þú hefur fengið?Að bera mig ekki saman við aðra og leyfa mér að fara mína eigin leið. Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?Þegar ég var lítil fékk ég bleik glimmergúmmístígvél með feld að innan, ég var sko ástfangin! Einn daginn braut ég óvart glerkrukku beint fyrir utan útidyrahurðina og varð svo stressuð yfir því að eyðileggja stígvélin að ég fór bara úr þeim og labbaði berfætt yfir glerbrotin... sá eftir því um leið! Í dag get ég ekki annað en hlegið að þessu. Býrðu yfir einhverjum hæfileika?Ég hef mikinn áhuga á að mála og tjá mig á skapandi hátt. Hvað finnst þér heillandi í fari fólks?Þegar fólk er óhrætt við að vera það sjálft. Mér finnst svo fallegt að sjá persónuleika fólks skína. En óheillandi?Mér finnst óheillandi þegar fólk er óheiðarlegt og kemur illa fram við aðra. Anna segir að eitt það dýrmætasta sem hún eigi séu kisurnar sínar. Ef hún ynni milljarð myndi hún opna dýraathvarf alveg um leið.Aðsend Hver er þinn helsti ótti? Fyrir þremur árum hefði ég sagt að standa á sviði fyrir framan tugi manna, eða jafnvel standa fyrir framan bekkinn og flytja verkefni, en núna í dag myndi ég segja að minn helsti ótti sé það að leyfa óvissu og neikvæðum hugsunum að halda mér aftur og missa af tækifærum á meðan ég er föst í kvíða. Þess vegna legg ég mikla áherslu á að halda áfram að stíga fram, þrátt fyrir óttann. Hvar sérðu þig eftir 10 ár? Eftir tíu ár sé ég mig gera það sem ég hef ástríðu fyrir og vera sýnileg í því sem ég tek mér fyrir hendur. Fyrir mér snýst þetta ekki bara um hvað ég geri, heldur um að taka mitt pláss og lifa lífinu til fulls. Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt? Páll Óskar þegar ég var ellefu á Akureyri. Ef þú fengir milljarð til umráða, hvað myndirðu gera við peningana? Ég myndi opna dýraathvarf! Vill vera sú manneskja sem hún hefði þurft að sjá Hver er uppáhaldsbókin þín?Ég er ekki mikið fyrir bækur, en ég ólst upp við það að pabbi sagði mér sögur úr sinni barnæsku, og þær höfðu mikil áhrif á mig. Þrátt fyrir að ég lesi ekki mikið hef ég alltaf haft gaman af því að hlusta á sögur fólks. Þegar ég var lítil og fór með mömmu í vinnuna hennar á elliheimili gat ég setið lengi og hlustað á endalausar sögur frá fólkinu sem dvaldi þar. Mér finnst það dýrmætt, því sögur fólks kenna manni oft meira en maður heldur, og á einhvern hátt finnst mér þær lifa lengur en bækur. Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni?Áhuginn minn á keppninni kviknaði út frá reynslu sem hafði mikil áhrif á mig. Einhver sem stóð mér nærri gekk í gegnum erfiða tíma, og það fékk mig til að átta mig á því hversu mikilvægt það er að hafa fyrirmyndir og fólk sem hægt er að líta upp til. Síðan þá hef ég fundið sterka þörf til að stíga fram og vera sú manneskja sem ég hefði sjálf þurft að sjá. Anna María telur að titillinn geti veitt þeim sem hann hljóta tækifæri til að hafa jákvæð áhrif á stórum skala.Aðsend Hvaða samfélagslega málefni brennur þú fyrir?Það samfélagslega málefni sem ég brenn fyrir er geðheilsa, sérstaklega meðal barna og ungmenna. Ég tel að það sé gríðarlega mikilvægt að skapa umhverfi þar sem ungt fólk finnur fyrir stuðningi og skilningi, því að það sé í lagi að tala um hvernig manni líður og að það sé einhver að hlusta. Þetta málefni er mér persónulegt og hefur haft mikil áhrif á mig, og þess vegna vil ég leggja mitt af mörkum til að auka vitund og opna umræðuna. Hvaða kostum þarf Ungfrú Ísland að búa yfir? Ungfrú Ísland þarf að vera einlæg, geta tengst fólki, og vera hún sjálf. Hún þarf líka að standa með sjálfri sér og nýta rödd sína á jákvæðan hátt. Þetta eru eiginleikar sem ég legg mikla áherslu á og vinn út frá. Hefur gengið í gegnum margt Af hverju sækist þú eftir því að vera næsta Ungfrú Ísland? Ég sækist eftir því að vera næsta Ungfrú Ísland vegna þess að ég trúi að titillinn gefi tækifæri til þess að hafa jákvæð áhrif á stærri skala. Á minni vegferð hef ég gengið í gegnum margt sem hefur mótað mig og kennt mér að gefast ekki upp á sjálfri mér. Ef ég fengi þennan titil myndi ég vilja nota hann til að hvetja aðra að trúa á sjálfa sig og fylgja sínum draumum, sama hvaðan þú kemur og hvað þú hefur gengið í gegnum. Hvað greinir þig frá öðrum keppendum?Við erum allar einstakar og með svo fallega, stundum erfiða sögu að baki. Við stöndum allar út á okkar eigin hátt, það fer bara eftir því við hvern fólk tengir mest. Þess vegna tel ég að það sem lætur mig standa mest út sé einfaldlega bara ég, mín reynsla, mitt sjónarhorn og hvernig ég kýs að mæta. Hver er stærsta áskorunin sem þín kynslóð stendur frammi fyrir?Stærsta áskorunin sem mín kynslóð stendur frammi fyrir er geðheilsa. Hvað viltu segja við þá sem hafa neikvæða skoðun á fegurðarsamkeppnum?Fyrir marga keppendur er þetta tækifæri til að byggja upp sjálfstraust og nota rödd sína til þess að hafa jákvæð áhrif í samfélaginu. Fegurð er ekki bara útlit ! Fegurðin býr líka í karakternum, góðvildinni, metnaðinum, samkenndinni, heiðarleikanum og hvernig við notum tækifærin okkar til að gera eitthvað gott. Fegurðarsamkeppni er ekki keppni um útlit, heldur vettvangur til að styrkja einstaklinga og gefa þeim tækifæri til að láta gott af sér leiða. Mest lesið Hvað er það versta sem þú hefur gert? 