Tíu tilvik í fyrra þar sem látnir lágu ófundnir í viku eða lengur Hólmfríður Gísladóttir skrifar 16. apríl 2026 12:01 Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að fólk einangrast. Vísir/Anton Þeim málum er að fjölga þar sem einstaklingar finnast ekki fyrr en viku eða lengur eftir að þeir deyja. Tíu slík tilvik komu upp í fyrra, samkvæmt lögreglumönnum sem starfa innan tæknideildar lögreglunnar. Frá þessu greinir RÚV en fjallað er um málið í þættinum Sögur úr raunveruleikanum á Rás 1. Um er að ræða töluverða fjölgun en venjulega hafa um þrír til fjórir einstaklingar fundist árlega löngu eftir að þeir deyja. Í öllum tilvikum er um að ræða fólk sem deyr heima hjá sér, sem af einhverjum ástæðum fá ekki heimsóknir. „Þegar það finnast líkamsleifar fólks sem er kannski ekki gott að bera kennsl á vegna þess að það er búið að liggja svo lengi, þá blasir við einhvers konar einangrun eða einmanaleiki, að fólk annað hvort fari lítið út eða sé í litlu sambandi við aðra," hefur RÚV eftir Guðmundi Þ. Tómassyni lögreglufulltrúa. Önnur birtingamynd einmanaleikans eru lík og duftker sem engin vitjar. „Við höfum alveg verið að upplifa það að það hafi verið lík hjá okkur ansi lengi, alveg upp undir eitt ár. Eins með kerin. Það eru hér duftker sem hafa verið hér í fjöldamörg ár. Þeim er svona frekar að fjölga, þeim kerjum sem eru ekki sótt eða jarðsett af aðstandendum," segir Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma.