Velta má upp hvort flokkar í framboði til sveitastjórna telji þekkt andlit veiti þeim forgjöf þegar koma á skilaboðum til kjósenda. Meira fer fyrir þekktum andlitum í auglýsingum framboða en málefnunum sjálfum.
Kosningaauglýsingar eru áberandi þessa dagana, hvort sem það er á auglýsingaskiltum, í fjölmiðlum eða á samfélagsmiðlum.
Í flestum þeirra eru frambjóðendur í forgrunni, en á samfélagsmiðlum eins og Tik Tok fara framboðin mistroðnar slóðir og árangurinn misjafn.
Í dag fjarlægði til dæmis Miðflokkurinn í Mosfellsbæ myndband þar sem sjá má ungan mann labba út af kjörstað eftir að hafa kosið MIðflokkinn og kýla mann áður en hann sest upp í bíl.
Borið hefur á umræðu að flokkarnir hafi lagt áherslu á að finna frægt fólk til að sitja í sætum ofarlega á framboðslistum. Þar má finna fólk sem þekkt er úr íþróttum, fjölmiðlum, atvinnulífi og menningu. Fólk sem lítið hafði skipt sér af stjórnmálum fram að því.
„Við veltum því líka fyrir okkur hvort þetta tengist því að það sé orðið erfiðara að ná í gegn með skilaboð. Að framboðin meti það þannig að þau þurfi nánast að hafa meðgjöf í því að þeirra frambjóðendur séu þekktir af öðrum vettvangi eða séu einhvers konar þekkt andlit fyrir,“ segir Kári Sævarsson, sköpunarstjóri hjá vörumerkjastofunni Tvist.
Á samfélagsmiðlum sé erfitt að fanga athygli notanda og fólk bregðist öðruvísi við andlitum heldur en myndum eða orðum.
„Það sem okkur hefur þótt einkennandi er í raun og veru þessi ofboðslega mikla fyrirferð á andlitum. Þetta hefur alltaf verið hluti af kosningabaráttu í gegnum tíðina, það hefur verið lögð áhersla á frambjóðendur en núna sýnist okkur þetta vera orðið þannig að það sé eiginlega ekkert nema andlit sem koma frá framboðunum.“
Má að einhverju leyti segja að það séu andlit á kostnað málefna, eða hvað?
„Já, ég held það sé alveg óhætt að segja það og það eru nánast engin skilaboð sem eru ekki borin uppi af portrettmynd af frambjóðanda.“