Flugi Icelandair til Seattle var aflýst í gærkvöldi með skömmum fyrirvara vegna þess að ekki tókst að manna áhöfn. Upplýsingafulltrúi Icelandair segist ekki vita af verkfallsaðgerðum en þetta er í annað sinn í vikunni sem flugi er skyndilega aflýst vegna mönnunar.
Um var að ræða flug frá Keflavíkurflugvelli til Seattle sem áætlað var að tæki á loft klukkan 19:45 í gærkvöldi en var aflýst. Flugtak er áætlað á sama tíma í kvöld og flugið til baka hefur sömuleiðis verið fundinn nýr tími sólarhring seinna.
Icelandair á í kjaraviðræðum við Félag íslenskra atvinnumflugmanna og fyrsti fundur fór fram hjá ríkissáttasemjara á þriðjudag. Kjarasamningar við flugmenn og flugþjóna runnu út í lok september.
Bogi Nils Bogason forstjóri Icelandair sagði við það tilefni að aflýsingar vegna áhafnaskorts væru mjög sjaldgæfar hjá Icelandair.
Aðspurður segir Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi að félagið viti ekki til þess að verkfallsaðgerðir standi yfir.