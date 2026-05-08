Innlent

Myndskeiðið byggi á „netmemi og tölvuleikjamenningu“

Agnar Már Másson skrifar
Nói sendi frá sér yfirlýsingu fyrir hönd ungliðanna vegna málsins.
Nói sendi frá sér yfirlýsingu fyrir hönd ungliðanna vegna málsins. Samsett Mynd

Ungliðar Miðflokksins í Mosfellsbæ koma myndbandi flokksins til varnar en þar mátti sjá ungan miðflokksmann veita pólitískum andstæðingi sínum kjaftshögg. Þeir segja myndbandið vísun í þekkt „meme“ og tölvuleikjamenningu. Þeir taka fram að oddvitar meirihlutans, sem fordæmdu myndskeiðið, séu ótengdir við unga fólkið í bæjarfélaginu.

Í yfirlýsingu sem Nói Þrastarson sendir fyrir hönd ungliðahreyfingar Miðflokksins segir að myndbandið sem um ræði sé leikið efni sem byggi á „þekktu netmemi og tölvuleikjamenningu“ en þess er þó ekki getið nákvæmar.

„Þetta er tungumál sem ungt fólk skilur strax og bregst [svo] við með brosi,“ segir í yfirlýsingunni.

Oddvitar meirihlutans í Mosfellsbæ, Viðreisnar, Framsóknar og Samfylkingar, sendu í dag frá sér yfirlýsingu þar sem þeir fordæmdu kosningamyndband Miðflokksins í Mosfellsbæ, en myndskeiðið sýndi ungan mann ganga út af kjörstað eftir að hafa kosið Miðflokkinn og veita svo „libba“ kjaftshögg.

„Viðbrögð oddvita Viðreisnar, Framsóknar og Samfylkingar í Mosfellsbæ sýna ótrúlega vel hve ótengd þau eru við unga fólkið í sveitarfélaginu. Þau þekkja ekki tungumálið, skilja ekki samhengið, og bregðast við með yfirlýsingum eins og þetta sé alvarleg pólitísk árás,“ segir enn fremur í yfirlýsingu ungliðanna. Þessi sami meirihluti hafi ekki tryggt að ungt fólk í Mosfellsbæ eigi raunverulegan aðgang að húsnæði á viðráðanlegu verði.

„Á meðan ný hverfi rísa með dýrum einbýlislóðum komast ungir Mosfellingar ekki inn á húsnæðismarkaðinn í eigin sveitarfélagi. Það segir sína sögu að þau finna sér tíma til að fordæma TikTok-myndband en ekki til að taka á því sem stendur ungu fólki raunverulega fyrir þrifum.“

Yfirlýsingin í heild sinni:

Myndbandið sem birt var á TikTok-síðu okkar er leikið efni sem byggir á þekktu netmemi og tölvuleikjamenningu. Þetta er tungumál sem ungt fólk skilur strax og breast við með brosi. [svo]

Viðbrögð oddvita Viðreisnar, Framsóknar og Samfylkingar í Mosfellsbæ sýna ótrúlega vel hve ótengd þau eru við ungafólkið í sveitarfélaginu. Þau þekkja ekki tungumálið, skilja ekki samhengið, og bregðast við með yfirlýsingum eins og þetta sé alvarleg pólitísk árás.

Þetta er sami meirihluti og hefur ekki tryggt að ungt fólk í Mosfellsbæ eigi raunverulegan aðgang að húsnæði á viðráðanlegu verði. Á meðan ný hverfi rísa með dýrum einbýlislóðum komast ungir Mosfellingar ekki inn á húsnæðismarkaðinn í eigin sveitarfélagi. Það segir sína sögu að þau finna sér tíma til að fordæma TikTok-myndband en ekki til að taka á því sem stendur ungu fólki raunverulega fyrir þrifum.

Sveinn Óskar Sigurðsson, oddviti Miðflokksins í Mosfellsbæ, ræddi við Vísi í dag og sakaði þar andstæðinga sína um ritskoðun og mistúlkun sem væri pólitísks eðlis. 

„Sumir eru bara of mikil snjókorn fyrir svona mál, við getum ekki stjórnað hugrenningum fólks út í bæ,“ sagði Sveinn. „Þeir eru bara að sprella strákarnir og hafa gaman af lífinu,“ bætti hann einnig við.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mosfellsbær

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið