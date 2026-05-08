Myndskeiðið byggi á „netmemi og tölvuleikjamenningu“

Ungliðar Miðflokksins í Mosfellsbæ koma myndbandi flokksins til varnar en þar mátti sjá ungan miðflokksmann veita pólitískum andstæðingi sínum kjaftshögg. Þeir segja myndbandið vísun í þekkt „meme“ og tölvuleikjamenningu. Þeir taka fram að oddvitar meirihlutans, sem fordæmdu myndskeiðið, séu ótengdir við unga fólkið í bæjarfélaginu.
Í yfirlýsingu sem Nói Þrastarson sendir fyrir hönd ungliðahreyfingar Miðflokksins segir að myndbandið sem um ræði sé leikið efni sem byggi á „þekktu netmemi og tölvuleikjamenningu“ en þess er þó ekki getið nákvæmar.
„Þetta er tungumál sem ungt fólk skilur strax og bregst [svo] við með brosi,“ segir í yfirlýsingunni.
Oddvitar meirihlutans í Mosfellsbæ, Viðreisnar, Framsóknar og Samfylkingar, sendu í dag frá sér yfirlýsingu þar sem þeir fordæmdu kosningamyndband Miðflokksins í Mosfellsbæ, en myndskeiðið sýndi ungan mann ganga út af kjörstað eftir að hafa kosið Miðflokkinn og veita svo „libba“ kjaftshögg.
„Viðbrögð oddvita Viðreisnar, Framsóknar og Samfylkingar í Mosfellsbæ sýna ótrúlega vel hve ótengd þau eru við unga fólkið í sveitarfélaginu. Þau þekkja ekki tungumálið, skilja ekki samhengið, og bregðast við með yfirlýsingum eins og þetta sé alvarleg pólitísk árás,“ segir enn fremur í yfirlýsingu ungliðanna. Þessi sami meirihluti hafi ekki tryggt að ungt fólk í Mosfellsbæ eigi raunverulegan aðgang að húsnæði á viðráðanlegu verði.
„Á meðan ný hverfi rísa með dýrum einbýlislóðum komast ungir Mosfellingar ekki inn á húsnæðismarkaðinn í eigin sveitarfélagi. Það segir sína sögu að þau finna sér tíma til að fordæma TikTok-myndband en ekki til að taka á því sem stendur ungu fólki raunverulega fyrir þrifum.“
Yfirlýsingin í heild sinni:
Myndbandið sem birt var á TikTok-síðu okkar er leikið efni sem byggir á þekktu netmemi og tölvuleikjamenningu. Þetta er tungumál sem ungt fólk skilur strax og breast við með brosi. [svo]
Viðbrögð oddvita Viðreisnar, Framsóknar og Samfylkingar í Mosfellsbæ sýna ótrúlega vel hve ótengd þau eru við ungafólkið í sveitarfélaginu. Þau þekkja ekki tungumálið, skilja ekki samhengið, og bregðast við með yfirlýsingum eins og þetta sé alvarleg pólitísk árás.
Þetta er sami meirihluti og hefur ekki tryggt að ungt fólk í Mosfellsbæ eigi raunverulegan aðgang að húsnæði á viðráðanlegu verði. Á meðan ný hverfi rísa með dýrum einbýlislóðum komast ungir Mosfellingar ekki inn á húsnæðismarkaðinn í eigin sveitarfélagi. Það segir sína sögu að þau finna sér tíma til að fordæma TikTok-myndband en ekki til að taka á því sem stendur ungu fólki raunverulega fyrir þrifum.
Sveinn Óskar Sigurðsson, oddviti Miðflokksins í Mosfellsbæ, ræddi við Vísi í dag og sakaði þar andstæðinga sína um ritskoðun og mistúlkun sem væri pólitísks eðlis.
„Sumir eru bara of mikil snjókorn fyrir svona mál, við getum ekki stjórnað hugrenningum fólks út í bæ,“ sagði Sveinn. „Þeir eru bara að sprella strákarnir og hafa gaman af lífinu,“ bætti hann einnig við.