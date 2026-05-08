Fær ár fyrir hvora flösku af amfetabínbasa

Maður um 25 ára aldur var í gær dæmdur fyrir að flytja inn tvo lítra af amfetamínbasa frá Portúgal til Íslands í tveimur flöskum. Þetta kemur fram í dómi héraðsdóms Reykjaness.
Mateusz Andrezej Korrczkowski, sem er fæddur 2001, játaði sök fyrir dómi en hann var staðinn að verki þegar hann flutti til landsins 2.000 millilítra af amfetamínbasa með flugi frá portúgölsku höfuðborginni Lisbon til Keflavíkurflugvallar um miðjan mars.
Efnin faldi hann í tveimur flöskum í farangri sínum. Styrkleiki efnisins mældist 60 prósent og taldi lögregla að efnin væru ætluð til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni.
Dómurinn mat þó svo, af fyrirliggjandi gögnum, að ekki væri ráðið að maðurinn hefði verið eigandi nefndra fíkniefna eða tekið þátt í skipulagningu á kaupum og innflutningi þeirra til Íslands með öðrum hætti en þeim að samþykkja að flytja efnin til landsins gegn greiðslu.
Þótt dómurinn hafi tekið tillit til játningar Korrczkowskis auk þess sem hann reyndist greinilega enginn höfuðpaur í innflutningnum, var ekki fram hjá því horft að hann hefði vissulega flutt til landsins talsvert magn af amfetamínbasa, ætluðum til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni.
Refsingin var því tveggja ára fangelsisvist, auk þess sem hann greiði 1.314.992 krónur í sakarkostnað, þar með talda 989.520 króna þóknun Halldóru Aðalsteinsdóttur verjanda síns, sem og 93.312 króna aksturskostnað hennar.