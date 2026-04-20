Stjörnulífið: „Var að berjast við að gráta ekki“

Sólin lét sannarlega sjá sig um helgina og stjörnur landsins voru í vorfíling hvort sem þær voru í sundlaugum og heitum lónum eða að spóka sig um í blíðviðrinu. Crossfit stjörnur náðu góðum árangri í opnu móti, Guðmundur Emil hélt aftur gleðitárum í fitness, Herra hnetusmjör sló tónlistarmet og fjöldi regnboga tóku sömuleiðis yfir á Instagram á síðustu dögum.
Herra hnetusmjör, sem heitir réttu nafni Árni Páll, gaf út plötuna Tónlist til að sigra við í síðustu viku og man sjálfur ekki eftir öðrum eins árangri. Hann er þakklátur fyrir stuðninginn og þakkar Erpi Eyvindarsyni eða Blaz Roca meðal annars fyrir að peppa sextán ára gamlan Árna Pál.
Crossfit stjarnan Bergrós Björnsdóttir tók þátt í hinu svokallaða Open móti í Crossfit og lenti í 17. sæti yfir alla sem tóku þátt í heiminum.
Fjölmiðlakonan og áhrifavaldurinn Hafdís Sól naut sín í sólinni á Spáni með hennar heittelskaða hlaðvarpsstjóra Gústa B.
Einkaþjálfarinn og tónlistarmaðurinn Guðmundur Emil fór yfir fitness mótið á Instagram hjá sér.
Hann ræddi við blaðamann Vísis í síðustu viku þar sem hann sagðist hafa verið rændur sigri.
Ásgerður Diljá áhrifavaldur og markaðsstjóri Aurum naut sín í lounge-inu á Keflavíkurflugvelli fyrir næstu ferð.
Crossfit-íþróttakonan og áhrifavaldurinn Guðbjörg Valdimarsdóttir fór yfir síðustu daga.
Knattspyrnudrottningin Glódís Perla skráði sig í sögubækurnar um helgina þegar hún varð leikjahæst í sögu Íslands.
Árný Margrét tónlistarkona hefur spilað víða um heiminn og vakið athygli fyrir tónlist sína. Hún tróð upp í Gísla Marteini á föstudagskvöld í kjól eftir mömmu sína.
Miðbæjargoðsögnin Geoff meðeigandi Priksins og Sticky Records pósaði á Prikinu.
Áhrifavaldurinn Fanney Dóra birti sjálfur og regnboga á gramminu.
Stórstjarnan Laufey tróð upp tvær helgar í röð á Coachella og fór yfir þessar ævintýraríku stundir með myndbandi.
Áhrifavaldarnir Karen Björg og Jana Þórey birtu myndir af ævintýrum þeirra víða um heim í tilefni af afmæli Jönu.
Rapparinn Issi var að gefa út lagið Bararara.
Áhrifavaldarnir og hlaðvarpsstýrurnar Sunneva Einars og Birta Líf slóu á létta strengi í Saga Class á leið til Mílanó þar sem Sunneva naut sín með maska á andlitinu og Birta Líf lék sjokkeraðan farþega.
Atvinnuvegaráðherrann Hanna Katrín Friðriksson birti mynd af sér og eiginkonu sinni Ragnhildi Sverrisdóttur og gagnrýndi orðræðu Snorra Mássonar þingmanns um regnbogafánana.
TikTok stjarnan Embla Wigum naut sín í SkyLagoon í sólinni.
Carmen Inga vinnur í teymi Laufeyjar Línar og skemmti sér konunglega á Coachella í Kaliforníu.
Patrekur Jaime skvísaði sig upp fyrir Reykjavíkurkvöld.
