Stjörnulífið: „Var að berjast við að gráta ekki“

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var líf og fjör hjá stjörnum landsins í liðinni viku.

Sólin lét sannarlega sjá sig um helgina og stjörnur landsins voru í vorfíling hvort sem þær voru í sundlaugum og heitum lónum eða að spóka sig um í blíðviðrinu. Crossfit stjörnur náðu góðum árangri í opnu móti, Guðmundur Emil hélt aftur gleðitárum í fitness, Herra hnetusmjör sló tónlistarmet og fjöldi regnboga tóku sömuleiðis yfir á Instagram á síðustu dögum.

Færið honum nú verðugan andstæðing

Herra hnetusmjör, sem heitir réttu nafni Árni Páll, gaf út plötuna Tónlist til að sigra við í síðustu viku og man sjálfur ekki eftir öðrum eins árangri. Hann er þakklátur fyrir stuðninginn og þakkar Erpi Eyvindarsyni eða Blaz Roca meðal annars fyrir að peppa sextán ára gamlan Árna Pál.  

Bergrós í 17. sæti í heiminum

Crossfit stjarnan Bergrós Björnsdóttir tók þátt í hinu svokallaða Open móti í Crossfit og lenti í 17. sæti yfir alla sem tóku þátt í heiminum. 

Sól í sólinni

Fjölmiðlakonan og áhrifavaldurinn Hafdís Sól naut sín í sólinni á Spáni með hennar heittelskaða hlaðvarpsstjóra Gústa B. 

Þakklætisvíma og gleðitár

Einkaþjálfarinn og tónlistarmaðurinn Guðmundur Emil fór yfir fitness mótið á Instagram hjá sér.

Hann ræddi við blaðamann Vísis í síðustu viku þar sem hann sagðist hafa verið rændur sigri.

 Fer í fríið

Ásgerður Diljá áhrifavaldur og markaðsstjóri Aurum naut sín í lounge-inu á Keflavíkurflugvelli fyrir næstu ferð.

Crossfit lífið

Crossfit-íþróttakonan og áhrifavaldurinn Guðbjörg Valdimarsdóttir fór yfir síðustu daga.

Leikjahæst í Íslandssögunni

Knattspyrnudrottningin Glódís Perla skráði sig í sögubækurnar um helgina þegar hún varð leikjahæst í sögu Íslands. 

Glæsileg í Gísla Marteini

Árný Margrét tónlistarkona hefur spilað víða um heiminn og vakið athygli fyrir tónlist sína. Hún tróð upp í Gísla Marteini á föstudagskvöld í kjól eftir mömmu sína.

Hundar og einn

Miðbæjargoðsögnin Geoff meðeigandi Priksins og Sticky Records pósaði á Prikinu.

Elskar að taka myndir

Áhrifavaldurinn Fanney Dóra birti sjálfur og regnboga á gramminu.

Laufey á Coachella

Stórstjarnan Laufey tróð upp tvær helgar í röð á Coachella og fór yfir þessar ævintýraríku stundir með myndbandi.

Tvíbbar í ræktinni

Áhrifavaldarnir Karen Björg og Jana Þórey birtu myndir af ævintýrum þeirra víða um heim í tilefni af afmæli Jönu.

Rappari í Reykjavík

Rapparinn Issi var að gefa út lagið Bararara.

Dæmd í Saga Class

Áhrifavaldarnir og hlaðvarpsstýrurnar Sunneva Einars og Birta Líf slóu á létta strengi í Saga Class á leið til Mílanó þar sem Sunneva naut sín með maska á andlitinu og Birta Líf lék sjokkeraðan farþega.

Regnbogafjölskylda

Atvinnuvegaráðherrann Hanna Katrín Friðriksson birti mynd af sér og eiginkonu sinni Ragnhildi Sverrisdóttur og gagnrýndi orðræðu Snorra Mássonar þingmanns um regnbogafánana. 

Skvís í SkyLagoon

TikTok stjarnan Embla Wigum naut sín í SkyLagoon í sólinni.

Carmen á Coachella

Carmen Inga vinnur í teymi Laufeyjar Línar og skemmti sér konunglega á Coachella í Kaliforníu.

Elegant Jaime

Patrekur Jaime skvísaði sig upp fyrir Reykjavíkurkvöld.

