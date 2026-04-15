CNN og ABC fjalla um Eyjaflugið Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 15. apríl 2026 22:41 Atvikið hefur vakið heimsathygli. Lágflug farþegaþotu Icelandair yfir Vestmannaeyjabæ síðastliðinn laugardag heldur áfram að vekja heimsathygli en bandarísku sjónvarpsstöðvarnar CNN og ABC hafa nú báðar fjallað um flugið. Vart þarf að rifja atvikið upp enda hefur það farið mikinn í fréttum undanfarna daga. Farþegaþotan var að koma frá Frankfurt á leið til Keflavíkur þegar farþegum var tilkynnt að þar sem þetta væri síðasti starfsdagur flugstjórans hyggðist hann fljúga lágflug yfir heimabæ sinn. Icelandair hefur sagt að félagið líti málið alvarlegum augum, lágflugið hafi hvorki verið á vitorði né með heimild stjórnenda félagsins. Það hafi verið tilkynnt lögreglu og Samgöngustöfu. View this post on Instagram A post shared by CNN (@cnn) Hafi flogið yfir æskuheimilið Í frétt ABC er sérstaklega vikið að því að flugmaður Icelandair hafi flogið flugvélinni yfir æskuheimili sitt í sínu síðasta flugi fyrir flugfélagið. CNN varpar flugleið vélarinnar á skjáinn. Þá vísa báðar sjónvarpsstöðvarinnar í svör Icelandair um að flugið hafi ekki verið framkvæmt með leyfi félagsins. Þá segir CNN að sjónvarpsstöðin hafi óskað eftir svörum um málið frá Samgöngustofu og íslenskum lögregluyfirvöldum. @abcnews Icelandair is investigating a retiring airline pilot's controversial final flight after the pilot allegedly flew a Boeing 757 at a low altitude over his childhood home, contrary to international safety standards. #iceland #news #abcnews ♬ original sound - ABC News