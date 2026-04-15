Fjórar umsóknir bárust um embætti dómara við Hæstarétt, sem auglýst var laust til umsóknar 27. mars síðastliðinn. Allir umsækjendur eru dómarar við Landsrétt.
Umsóknarfrestur um embættið rann út á mánudag en það var auglýst vegna starfsloka Ólafs Barkar Þorvaldssonar, sem hefur verið skipaður dómari við réttinn frá árinu 2003.
Samkvæmt svari dómsmálaráðuneytisins við fyrirspurn Vísis eru umsækjendur eftirfarandi:
Þá segir að umsóknir verði afhentar dómnefnd um hæfni umsækjenda um embætti dómara á allra næstu dögum.
Nefndin hafi alla jafna sex vikur til að afhenda ráðherra umsögn sína um umsækjendur. Stefnt sé að því að ákvörðun um skipun liggi fyrir hið fyrsta eftir að umsögn dómnefndar berst ráðherra.