Uppeldið hjá ömmu og afa áhrifamest Freyja Þórisdóttir skrifar 15. apríl 2026 13:00 Soffía flutti heim til Íslands frá Danmörku þegar hún var lítil og blandaði tungumálunum töluvert saman. Amma hennar hjálpaði henni mikið við að ná tökum aftur á tungumálinu. „Það sem hefur mótað mig mest er að hafa alist upp að stórum hluta hjá ömmu minni og afa. Þar fékk ég að upplifa mikla hlýju og öryggi sem hafði djúp áhrif á mig. Þau kenndu mér gildi eins og virðingu og þakklæti. Ég lærði líka að vera þolinmóð, hjálpsöm og standa á eigin fótum. Þessi tími mótaði ekki bara hvernig ég sé heiminn heldur líka hver ég er sem manneskja í dag,“ segir Soffía Ellín Stella Gísladóttir sem keppir í Ungfrú Ísland 2026. Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í ellefta skiptið þann 22. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói þar sem Eva Ruza verður kynnir. Keppendur eru tuttugu talsins og etja kappi um að verða fulltrúi Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs. Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu þann 22. apríl í sjónvarpi Vísis. Mótaðist mest af því að búa hjá ömmu sinni og afa Soffía Ellín Stella Gísladóttir er átján ára framhaldsskólanemi en hún keppir í Ungfrú Ísland í ár sem Ungfrú Miðbær. Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig? „Það sem kæmi flestum á óvart um mig er hversu markviss og einbeitt ég er. Þrátt fyrir að vera opin og félagslynd legg ég mikla vinnu í markmiðin mín og gefst ekki upp. Ég vil alltaf vaxa og verða betri útgáfa af sjálfri mér.“ Soffía Ellín Stella Gísladóttir er átján ára og verður nítján ára í maí.Aðsend Hver er þinn mesti ókostur? „Ég á það til að vera mjög kröfuhörð við sjálfan mig. Ef ég tel mig gera eitthvað illa er ekkert annað sem ég get hugsað um en að bæta það sem fyrst. Einnig hef ég verið að glíma við ofsakvíða frá ungum aldri, en á síðasta ári hef ég náð að vinna mig mikið upp úr því.“ Hver er fyrirmynd þín í lífinu (sem er ekki ættingi þinn)? „Fyrirmynd mín í lífinu er Angelina Jolie. Hún er ekki bara frábær leikkona heldur notar hún rödd sína til að vekja athygli á málefnum sem aðrir frægir gera ekki. Hún hefur oft notað stöðu og rödd sína til að varpa ljósi á málefni eins og réttindi flóttafólks og mannréttindi, og er ekki hrædd við það hvað öðrum finnst.“ Hvað hefur mótað þig mest? „Það sem hefur mótað mig mest er að hafa alist upp að stórum hluta hjá ömmu minni og afa. Þar fékk ég að upplifa mikla hlýju og öryggi sem hafði djúp áhrif á mig. Þau kenndu mér gildi eins og virðingu og þakklæti. Ég lærði líka að vera þolinmóð, hjálpsöm og standa á eigin fótum. Þessi tími mótaði ekki bara hvernig ég sé heiminn heldur líka hver ég er sem manneskja í dag.“ Krefjandi að takast á við kvíðann Hverju ertu stoltust af? „Ég er stoltust af því að hafa lært að lifa með kvíðanum mínum. Það hefur verið krefjandi og erfitt á köflum en ég hef náð að takast á við hann og halda áfram. Þrátt fyrir að hann sé enn þá til staðar læt ég hann ekki stoppa mig og held áfram að gera það sem ég vil.“ Hver er mesta áskorunin sem þú hefur þurft að takast á við og hvernig komstu þér í gegnum hana?„Ein af stærstu áskorunum sem ég hef tekist á við var þegar ég flutti aftur til Íslands eftir að hafa búið lengi í Danmörku. Ég kunni íslensku, en ég var mikið að blanda dönskunni inn í og átti stundum erfitt með að tjá mig eins og ég vildi,“ segir Soffía. Soffía lærði að standa á eigin fótum þegar hún bjó hjá ömmu sinni og afa. „Það hafði áhrif á sjálfstraustið mitt og hvernig ég tengdist hinum krökkunum í grunnskóla til að byrja með. Amma mín hjálpaði mér mikið á þessum tíma. Ég og amma lásum saman íslenskar bækur á hverju kvöldi sem hjálpaði mér að bæta íslenskuna, með tímanum varð ég öruggari og lærði að það væri allt í lagi að segja eitt og eitt orð vitlaust.“ Hver er þín mesta gæfa í lífinu? „Mín mesta gæfa í lífinu er að eiga fólkið mitt. Fjölskyldan mín og vinir eru mér afar kærir og veit ég að þau styðja og standa alltaf með mér. Ég er mjög heppin að eiga svona góða að þar sem það er ekki alltaf sjálfsagt.“ Hvernig tekstu á við stress og álag?„Ég verð stressuð eins og allir en ég reyni að taka smá skref til baka og anda aðeins. Það hjálpar mér að setja hlutina í samhengi og minna mig á að ég þarf ekki að gera allt fullkomlega. Ég skipulegg mig og tek eitt skref í einu, og svo hjálpar mér líka mjög mikið að hreyfa mig til að losa um álagið. Fyrir mig snýst þetta mest um að vera ekki of hörð við sjálfa mig.“ Samkennd mest heillandi Besta heilræði sem þú hefur fengið?„Besta heilræðið sem ég hef fengið er að bera sig ekki saman við aðra. Við erum öll mismunandi og á okkar eigin vegferð sem gerir okkur öll einstök.“ Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í? „Mér finnst nú ekki mikið vera neyðarlegt. Ef ég þyrfti að velja eitt þá væri það að detta niður stigann í skólanum vegna bleytu, ég hugsa stundum enn þá um það þegar ég reyni að sofna á kvöldin.“ Soffía er að eigin sögn skipulögð og tekur eitt skref í einu. Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileika?„Já, minn leyndi hæfileiki er að geta talað þrjú tungumál (fjögur ef ég má telja frönskuna sem ég lærði afar illa í menntaskóla með), íslensku, ensku og dönsku.“ Hvað finnst þér heillandi í fari fólks?„Það sem heillar mig mest í fari fólks er samkennd og hvernig það kemur fram við aðra. Ég tek sérstaklega eftir fólki sem er hlýtt, sýnir virðingu og hefur jákvætt viðhorf, því það skapar svo góða orku í kringum sig. Fyrir mér segir það mest um manneskju hvernig hún lætur öðrum líða.“ En óheillandi? „Mér finnst það sem er óheillandi í fari fólks vera skortur á virðingu og samkennd. Þegar fólk kemur illa fram við aðra eða sýnir neikvætt viðhorf hefur það strax áhrif á hvernig ég upplifi það.“ Dreymir um ferðalög Hver er þinn helsti ótti?„Minn helsti ótti er að fara til tannlæknis og þurfa að láta taka tönn úr mér. Hef verið hrædd við tannlækna síðan ég var lítil.“ Hvar sérðu þig eftir tíu ár?„Eftir tíu ár sé ég mig með fallega fjölskyldu, búandi í fallegu heimili, vera búin að ferðast víða um heim og hafa náð góðum árangri. Ég myndi vilja vera fjárhagslega sjálfstæð og reka eigin fatabúð sem endurspeglar mig og minn stíl.“ Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt? „Zara Larsson.“ Ef þú fengir milljarð til umráða, hvað myndirðu gera við peningana?„Ef ég fengi milljarð til umráða myndi ég nýta hann skynsamlega. Ég myndi gefa hluta til góðgerðarmála, fjárfesta stórum hluta til framtíðar og tryggja mér fjárhagslegt öryggi. Síðan myndi ég kaupa mér fallega íbúð og leyfa mér að ferðast til útlanda og upplifa heiminn. Myndi byrja á tælandi!“ Hver er uppáhalds bókin þín? „Stelpur sem ljúga, ég las hana á fyrsta ári í menntó og hugsa enn um hana, frábær bók.“ Soffía segist leggja sig fram við að vera góð fyrirmynd fyrir ungar stelpur og kvár. Brennur fyrir femínisma Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni?„Það sem vakti áhugan minn var að fylgjast með fyrri keppendum á samfélagsmiðlum. Eftir að kynna mér keppnina smá varð ég mjög hrifin af hugmyndinni að keppa sjálf þar sem ég hef alltaf átt mikin áhuga á pageantry síðan ég var lítil.“ Hvaða samfélagslega málefni brennur þú fyrir? „Ég brenn fyrir jafnrétti kynjanna og femínisma. Mér finnst mikilvægt að allir hafi sömu réttindi og tækifæri, óháð kyni. Ég hef tekið virkan þátt í þessu málefni, til dæmis sem formaður femínistanefndarinnar í skólanum mínum þar sem ég vann að því að auka vitund og minnka fordóma.“ Hvaða kosti þarf Ungfrú Ísland að búa yfir?„Ungfrú ísland er auðvitað mikil fyrirmynd fyrir ungar stelpur og kvár. Hún þarf að bera virðingu, sjálfstraust og góðri framkomu. Að verða Ungfrú Ísland er ekki bara að fá kóronu og að stilla sér upp fyrir myndir heldur fær hún rödd í samfélaginu til að geta tjáð sig um málefnin sem henni finnst mikilvægust og geta barist fyrir breytingum. Það er mikilvægt að vera metnaðarfull og vera tilbúin að leggja sitt af mörkum til samfélagsins.“ Af hverju sækist þú eftir því að vera næsta Ungfrú Ísland?„Ég sækist eftir því að verða næsta Ungfrú Ísland vegna þess að mér langar að vera fyrirmynd sem hefur jákvæð áhrif, fyrir mér snýst þetta ekki bara um titil heldur að vinna að jákvæðum breytingum í samfélaginu. Ég er metnaðarfull og hef sterka rödd til að tjá mig um það sem mér liggur á hjarta og tel ég mig vera frábær fyrirmynd fyrir ungar stelpur, og dreymir mig um að fá að keppa fyrir hönd Íslands í Miss Universe kepninni sem verður í Mexíkó í ár.“ Þróun gervigreindar stór áskorun Hvað greinir þig frá öðrum keppendum?„Ég tel að allar keppendurnar í ár séu ótrúlega flottar og myndu standa sig vel í hlutverkinu og mér finnst ég heppin að fá að kynnast þeim. Það sem greinir mig frá öðrum keppendum er metnaðurinn minn og vilji til að hafa jákvæð áhrif,“ segir Soffía. „Ég er sjálfsörugg og legg mig alltaf alla fram til að gera mitt besta, ég á auðvelt með að setja mig í spor annarra, sem gerir mig skilningsríka og hjálpar mér að tengjast fólki á einlægan hátt. Ég hef skýr markmið og er dugleg að vinna að þeim, en á sama tíma legg ég mikla áherslu á að vera góð fyrirmynd og koma fram af virðingu og hlýju.“ Soffía segir að fólk sem skapi góða orka í kringum sig sé heillandi. Hvert er stærsta áskorunin sem þín kynslóð stendur frammi fyrir? „Ég tel að stærsta áskorunin sem mín kynslóð stendur frammi fyrir sé andlegt álag, samanburður og áhrif samfélagsmiðla. Einnig er þróun gervigreindar stór áskorun, sérstaklega þegar hægt er að búa til fölsk myndbönd sem erfitt er að greina frá raunveruleikanum. Það getur haft áhrif á hvernig við sjáum bæði okkur sjálf og heiminn í kringum okkur.“ Hvað viltu segja við þá sem hafa neikvæða skoðun á fegurðarsamkeppnum? „Ég skil vel að fegurðarsamkeppnir séu ekki fyrir alla og að fólk hafi mismunandi skoðanir á þeim. Fyrir mér er þetta hins vegar tækifæri til að vaxa, kynnast sjálfri mér betur og hitta ótrúlega flottar manneskjur, alls ekki um útlit. Ég er ótrulega þakklát að fá tækifæri til að fá að taka þátt í þessari keppni þar sem ég veit ekki allir eru jafn heppnir. Þetta er eitthvað sem ég hef áhuga á og nýt mín í, og mér finnst mikilvægt að við virðum að fólk hafi mismunandi áhugamál og velji sér það sem hentar því best."