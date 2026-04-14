„Svo kom í ljós að þetta var alls ekki amma mín“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 14. apríl 2026 12:02 Nadía Líf er meðal keppenda í Ungfrú Ísland. Aðsend „Mér finnst svo mikilvægt að fólk átti sig á að við þurfum ekki öll að vera eins,“ segir hin tuttugu ára gamla Nadía Líf Pálsdóttir sem tekur þátt í Ungfrú Íslands keppninni í ár. Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í ellefta skiptið þann 22. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói þar sem Eva Ruza verður kynnir. Keppendur eru tuttugu talsins og etja kappi um að verða fulltrúi Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs. Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu þann 22. apríl í sjónvarpi Vísis. Verður oft lítil í sér ef hún er svöng Nadía Líf starfar sem leiðbeinandi á yngstu deild á leikskóla, útskrifaðist sem stúdent síðastliðið vor og er með diplómu í augnháralengingum. Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig? „Að ég bjó á Spáni frá fjögurra ára til sjö ára aldurs. Ég fór samt og tók fyrsta bekk í grunnskóla hjá pabba mínum í Grindavík en fór út í öllum fríum það skólaár. Einnig talaði ég reiprennandi katalónsku og spænsku þau ár sem ég bjó úti sem hefur svo aðeins gleymst með árunum.“ Hver er þinn mesti ókostur? „Ég verð lítil í mér og oft pirruð ef ég er ekki búin að borða.“ Nadía Líf er Ungfrú Njarðvík.Arnór Trausti Hver er fyrirmynd þín í lífinu (sem er ekki ættingi þinn)? „Zara Larsson er fyrirmyndin mín og hefur verið það mjög lengi vegna þess að hún er bæði hæfileikarík og hugrökk. Hún hefur unnið hart að því að ná árangri í því sem hún elskar og hún sýnir að það er hægt að fylgja draumunum sínum ef maður leggur sig fram. Það sem að mér finnst svo geggjað við hana er hvað hún stendur mikið með sjálfri sér og tjáir skoðanir sínar opinberlega. Hún hvetur mig til að vera ég sjálf og trúa á eigin getu. Það sem hefur mótað mig mest eru ákvarðanirnar í lífinu mínu. Annað hvort fer maður rétta leið eða ekki, en þá lærir maður af mistökum sem kenna manni hvernig sé betra að gera hlutina næst.“ Lærði að setja sig í fyrsta sæti Ein mesta áskorun sem Nadía hefur þurft að takast á við er að læra inn á sjálfa sig og átta sig á því hvert hún vill stefna í lífinu. „Það hefur verið krefjandi að finna út úr því hvernig manneskja ég vil vera og hvað skiptir mig raunverulega máli. Ég hef unnið mig í gegnum þetta með því að setja sjálfa mig í fyrsta sæti, prófa mig áfram og læra af reynslunni. Einnig hef ég lagt áherslu á að velja mér gott umhverfi og hafa fólk í kringum mig sem styður mig og hvetur mig áfram, gott að sigta út þá sem halda aftur af mér. Þetta ferli hefur einnig hjálpað mér að þroskast og vera öruggari með sjálfa mig og mínar ákvarðarnir.“ Hver er þín mesta gæfa í lífinu? „Mín mesta gæfa í lífinu er auðvitað heilsan mín, því án hennar gæti ég ekki verið hér. Maður veit ekki hvað heilsa og fólkið í kringum okkur er mikilvægt fyrr en misst hefur.“ Nadía er dugleg að passsa upp á andlega heilsu meðal annars með góðum göngutúrum með mömmu sinni.Aðsend Hvernig tekstu á við stress og álag? „Það þýðir ekkert að láta stress og álag ná tökum á sér þó það gerist auðvitað stundum. En ég hef tamið mér að vera skipulögð til að komast yfir þau verkefni sem þarf að klára. Einnig er mín leið til að minnka stress og álag að fara í ræktina, labbitúr eða spjalla við mömmu.“ Besta heilræði sem þú hefur fengið? „Gerðu plan og taktu einn dag í einu til að komast þangað. Vertu alltaf með fókuspunktinn á hvert stefnunni er heitið.“ Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í? „Örugglega þegar að ég var á fullu að vinka konu sem að ég sá því ég hélt að þetta væri amma mín, svo þegar að ég var komin nær henni kom í ljós að þetta var alls ekki amma mín og hef ég enga hugmynd hver þetta var.“ Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileika? „Ég er mjög listræn og góð í því að skapa og hanna. Alltaf með fullt af hugmyndum sem ég myndi vilja koma frá mér.“ Nadía er að eigin sögn mjög listræn.Aðsend Hvað finnst þér heillandi í fari fólks? „Þegar að fólk er samkvæmt sjálfum sér, heiðarlegt og kemur vel fram við aðra. Ég trúi að maður eigi að koma fram við aðra eins og maður vill að aðrir komi fram við sig.“ En óheillandi? „Þegar að fólk er alltaf neikvætt og hefur engar góðar lausnir. Það mættu fleiri hugsa í lausnum frekar en að vera einblína á allan vandann.“ Hver er þinn helsti ótti? „Að missa fólkið sem að mig þykir vænt um og elska. Svo hef ég líka alltaf verið myrkfælin, ég sef alltaf með lítið ljós á.“ Draumur að geta unnið við fegurðarsamkeppnir Nadía er spennt fyrir heimi fegurðarsamkeppna. „Eftir tíu ár sé ég mig vera búin að ákveða nám sem mig langar að læra og vonandi komin langt með það. Það væri líka draumur að vera að gera einhvað tengt eða vinna við fegurðarsamkeppnir eins og til dæmis Ungfrú Ísland.“ Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt? „Ég hef nú ekki hitt neinn frægan einstakling en fór einu sinni á Justin Bieber tónleika og fannst hann æðislegur þá, var nánast fremst við sviðið.“ Ef þú fengir milljarð til umráða, hvað myndirðu gera við peningana? „Ég myndi byrja á því að borga niður allar skuldir foreldra minna. Síðan myndi ég fjárfesta einhverjum hluta af upphæðinni, til að búa til meiri pening. Einnig myndi ég styrkja þörf góðgerðarmál á Íslandi.“ Hver er uppáhalds bókin þín? „Ég hef ekki lesið bók lengi en svona seinast bók sem ég man eftir er It ends with us eftir Colleen Hoover.“ Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni? „Frænka mín tók þátt í þessari keppni fyrir nokkrum árum. Mér fannst hún mjög hugrökk og leit mikið upp til hennar að hafa tekið þátt vegna þess að þegar að ég var yngri þorði ég aldrei að stíga út fyrir þægindaramman minn. Eftir það fór ég að fylgjast með þessum keppnum meira og horfði öðruvísi augum á þetta ferli, dáðist að stelpunum að stíga þessi skref og vera svona hugrakkar. Síðan þá hefur verið draumur að taka þátt og loksins er það orðið að veruleika.“ Vill hætta öllum samanburði Aðspurð hvaða samfélagslega málefni hún brennur fyrir svarar Nadía: „Mér finnst svo mikilvægt að fólk átti sig á að við þurfum ekki öll að vera eins. Það vill oft gerast á svona litlu landi eins og okkar að samanburður verður meira áberandi og að allir þurfi að eiga jafn mikið og náunginn við hliðina á. Við þurfum að vera góð við okkur sjálf og hætta að bera okkur saman við aðra. Það er mikilvægt fyrir andlega heilsuna að vera sáttur í eigin skinni og við það sem maður hefur í lífinu. Lífið er allskonar en það erum við sjálf sem að stjórnum því hvernig við ætlum að lifa því.“ Nadía hvetur fólk til að hætta að vera í samanburði.Aðsend Hvaða kosti þarf Ungfrú Ísland að búa yfir? „Að vera Ungfrú Ísland er ekki bara að fá titil og kórónu, það er svo miklu meira en það. Hún þarf að vera fyrirmynd, jákvæð og vita hvað hún vill koma á framfræri. Ég veit að ef að ég myndi vinna þá væri ég tilbúin að vera þessi góða fyrirmynd og takast á við allskonar áskoranir sem fylgja. Það er svo mikilvægt að nýta svona tækifæri til að nota rödd sína og hvetja konur og ungar stelpur til að hafa trú á eigin getu, fylgja draumum og vera óhræddar að vera þær sjálfar.“ Af hverju sækist þú eftir því að vera næsta Ungfrú Ísland? „Það hefur verið draumur síðan að ég var yngri að bera titilinn Ungfrú Ísland og fara svo út að keppa fyrir hönd Íslands í Miss Universe. Mig langar að vera næsta Ungfrú Ísland vegna þess að ég vil nýta rödd mína og styrkleika til að hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Ég tel mig hafa allt það sem Ungfrú Ísland þarf, ég er fyrirmynd, ákveðin, góð, jákvæð og áhugasöm. Ég trúi því að ef að maður leggur nógu mikinn metnað og tíma í drauma sína að þá munu þeir rætast að lokum.“ Hvað greinir þig frá öðrum keppendum? „Ég pæli voða lítið í því hvað greinir mig frá öðrum keppendum vegna þess að ég trúi því að við allar myndum sinna því starfi að vera Ungfrú Ísland mjög vel. En ég er ótrúlega áhugasöm um þetta ferli og langar að vera fyrirmynd fyrir aðrar stelpur sem þora ekki að stíga út fyrir þægindarammann, það er það sem við erum allar að gera núna.“ Nadía átti erfitt með að fara út fyrir þægindarammann í æsku.Aðsend Hver er stærsta áskorunin sem þín kynslóð stendur frammi fyrir? „Að verða ekki fyrir of miklum áhrifum frá samfélagsmiðlum. Þetta eru oft glansmyndir sem við unga fólkið erum að bera okkur saman við. Verum við sjálf og besta útgáfan af okkur sjálfum og þá þurfum við ekki að bera okkur saman við aðra ef við erum sátt í eigin skinni.“ Hvað viltu segja við þá sem hafa neikvæða skoðun á fegurðarsamkeppnum? „Fegurðarsamkeppnir snúast um svo miklu meira en bara fegurð. Þetta er frábær lífsreynsla sem ég mæli eindregið með. Að kynnast nýjum vinkonum og læra að byggja upp sjálfstraust. Þetta ferli hefur ekki bara hjálpað mér að vaxa sem manneskja heldur er sjálfstraustið orðið mun meira og er ég farin að gera hluti sem ég hefði aldrei haldið að ég gæti gert."