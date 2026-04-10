Stjórn Sólheima í Grímsnesi hefur sagt upp þjónustusamningi við sveitarfélög á Suðurlandi þar sem ekki tókst að semja um aukin rekstrarframlög. Samningurinn tryggði búsetu- og atvinnuþjónustu fyrir fatlað fólk í landshlutanum en nú tekur gildi tólf mánaða uppsagnarfrestur. Engar breytingar verða á starfseminni á meðan samningaviðræður halda áfram.
„Þetta hefur hvorki áhrif á starfsmenn né þjónustuþega,“ segir Sigurjón Örn Þórsson, stjórnarformaður Sólheima, sem staðfestir fregnirnar í samtali við Vísi.
Undanfarin ár hafa Sólheimar annast þjónustu við fatlað fólk í sveitarfélögum á Suðurlandi samkvæmt þjónustusamningi við Bergrisann bs., sem er byggðasamlag sem rekið er af þrettán sveitarfélögum á Suðurlandi og heldur utan þjónustu við fatlað fólk í landshlutanum.
Aftur á móti var starfsfólk Sólheima upplýst um það með tölvupósti í dag að stjórnin hefði sagt upp þjónustusamningnum.Í póstskeytinu til starfsmanna kom fram að ekki væru lengur skilyrði til að halda þjónustusamningnum áfram óbreyttum og að nú tæki við tólf mánaða uppsagnarfrestur.
Sigurjón stjórnarformaður segir að starfsemi Sólheima verði óbreytt á meðan er úr málinu. „Það er í raun og veru allt óbreytt.“
Hann útskýrir að Sólheimar hafi ekki verið ánægðir með sín kjör í samningum og að félagið hafi óskað eftir aukinni fjárveitingu, til viðbótar því sem samið var um við Bergrisann við gerð samningsins í apríl 2024.
Bragi Bjarnason, bæjarstjóri í Ölfusi, segist í samtali við Vísi hafa fulla trú á því að málið leysist. Báðir aðilar vilji finna lausn.
„Stjórn Bergrisans barst uppsögn á samningnum frá stjórn Sólheima og í framhaldinu hafa verið viðræður milli starfsmanna um að finna lausnir á samningnum og það er sameiginlegur skilningur milli aðila þarna að vilja tryggja áframhaldandi góða þjónustu á Sólheimum,“ segir Bragi.
Nokkuð hefur gustað um Sólheima undanfarið ár.
Samkvæmt umfjöllun Heimildarinnar frá því í febrúar höfðu hið minnsta sautján starfsmenn sagt upp störfum síðasta árið, eða frá því í febrúar 2025 þegar framkvæmdastjórinn Kristinn Ólafsson var látinn taka pokann sinn.
Tugir starfsmanna undirrituðu yfirlýsingu þar sem þeir mótmæltu breytingunum.
Svo í september kváðu starfsmenn sér hljóðs í fjölmiðlum og lýstu eitruðu andrúmslofti á vinnustaðnum í kjölfar breytinganna. Aftur á móti lýstu fimm forstöðumenn á stofnuninni stuðningi við nýju stjórnendurna.
Sólheimar ses. er að langmestu leyti rekið með opinberu fé og fjárframlög hins opinbera til félagsins námu 734 milljónum króna árið 2024 samkvæmt ársreikningi. Það ár tapaði félagið 15 milljónum króna en félagið hafði fram að því skilað ársreikningi réttu megin við núllið frá 2018.
Starfsmaður á Sólheimum segir kvíða og óvissu ríkja hjá starfsmönnum stofnunarinnar og að samskipti við framkvæmdastjóra séu erfið. Þá sé ekki hlustað á raddir starfsfólks sem hafi jafnvel hætt eða verið bolað úr starfi sem komi niður á þjónustu við íbúa.