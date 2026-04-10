Innlent

Sömdu um starfs­lok bæjar­stjóra Akra­ness

Kjartan Kjartansson skrifar
Haraldur Benediktsson var bæjarstjóri Akraness. Vísir/Ívar Fannar

Haraldur Benediktsson hætti sem bæjarstjóri Akraness strax í dag samkvæmt samkomulagi sem hann gerði við bæjarstjórn. Fjármálastjóri bæjarins tekur við stöðunni tímabundið.

Ákvörðunin um starfslokin er sögð sameiginlega í tilkynningu frá Akranesbæ. Bæjarstjórn hefði verið kunnugt um að Haraldur ætlaði ekki að sækjast eftir að halda áfram sem bæjarstjóri.

Komið hefur fram að Haraldur ætli sér að bjóða sig fram til sveitarstjórnar í Hvalfjarðarsveit.

Steinar Adolfsson sviðsstjóri fjármála- og þjónustusviðs og staðgengill bæjarstjóra verður starfandi bæjarstjóri fram yfir sveitarstjórnarkosningar sem fara fram þann 16. maí næstkomandi.

Akranes Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið