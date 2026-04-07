Brynja Ýr Baugsdóttir er gift þriggja drengja móður. Elstur er 18 ára, nemi í Tækniskólanum. Sindri Sindrason ræddi við Brynju í Íslandi í dag í síðustu viku en ástæðan fyrir viðtalinu er sú að strákurinn lenti í ofbeldissambandi. Eitthvað sem Brynja hafði aldrei getað ímyndað sér að gæti hent strák.
„Hann kynnist þessari stelpu og þau fara eitthvað svona aðeins að hittast og þá kemur í ljós að hún á kærasta, og svo bara deyr það út, enda er hún á föstu. Þá kynnist hann annarri konu og það er stelpa sem er eldri en hann og á börn. Hann fer í samband með henni í fyrrasumar og þá fer þessi stelpa að hafa samband aftur af því að þá var hún hætt með sínum kærasta og vildi þá fá hann aftur,“ segir Brynja og heldur áfram.
„Hún sem sagt byrjaði bara að áreita son minn og þá kærustu hans. Stelpan sem hann var með þarna segir þá bara stopp og þetta sé ekki eitthvað fyrir sig og það samband bara deyr. Þá byrjar hann strax með þessari stelpu og þetta gerist náttúrulega rosalega hratt og hann er ekkert að segja mér neitt frá. Þetta er allt svolítið svona feluleikur af því að bara alveg frá byrjun þá fann hann líka alveg að þetta var eitthvað skrítið.“
En eftir stutt og erfitt samband hætta þau saman og hætti Brynja þá að hugsa um þessi mál. Þá hafði sambandið verið ljótt og erfitt. En þau ákveða að byrja aftur saman og segir Brynja að í ljósi þess sem á undan var gengið vilji hún ekki fá hana inn á heimilið.
„Svo hættir hún aftur með honum og sendir honum skilaboð eins og „þú ert ógeð, ég vil ekki vera með þér.“ Og þá kemur hann til mín og byrjar að segja mér smá. Hún bannar honum í raun að tala almennt við annað fólk. Hún reyndi að draga úr því að hann talaði við mig og mér fannst eins og hún væri að reyna að skemma okkar samband líka. Ég var ekki sátt og var að reyna að vernda strákinn minn.“
Brynja segist hafa fengið að lesa textaskilaboð frá stelpunni og henni hafi blöskrað.
„Hún talaði um að hann ætti bara að drepa sig. Hann ætti ekki að lifa lengur því hann væri bara viðbjóður og ógeð. Hann er svo mikið að spyrja hana af því hann telur sig vera ástfanginn af henni. Af hverju, hvað gerðist, hvað gerði ég rangt? Af því hann vildi alltaf meina að hann væri að gera eitthvað rangt og þess vegna væri hún svona við sig. Hún elskaði hann aldrei, hún var aldrei hrifin af honum. Hann bara hentaði.“
