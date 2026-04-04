Innlent

Við­reisn býður fram sinn fyrsta lista á Akra­nesi

Agnar Már Másson skrifar
Í síðustu kosningum á Akranesi deildust níu sæti jafnt á Samfylkingu, Framsókn og Sjálfstæðisflokk.
Jón Guðni Guðmundsson, burðarþolssérfræðingur og brúarhönnuður, leiðir lista Viðreisnar á Akranesi. Flokkurinn býður fram í fyrsta sinn í kaupstaðnum.

Helga Björg Þrastardóttir matreiðslumeistari skipar annað sæti á lista flokksins og Ingvar Örn Ákason verkefnastjóri hið í þriðja sæti. Guðný Sara Birgisdóttir, fjáröflunarstjóri Krafts og listakona, er svo í fjórða sæti á listanum.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá flokknum. Meðal annars er haft eftir oddvitanum í tilkynningunni að flokkurinn vilji tryggja góð skilyrði fyrir fjölskyldufólk og hlúa að grunnþjónustu.

Sem fyrr segir er þetta í fyrsta sinn sem Viðreisn býður fram í Akraneskaupstað. Alls eru níu sæti í boði í sveitarstjórninni en í síðustu sveitarstjórnarkosningum fengu Framsóknarflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin hver um sig þrjá fulltrúa en þá mynduðu Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin meirihluta.

Helga Björg Þrastardóttir, Ingvar Örn Ákason, Jón Guðni Guðmundsson oddviti og Guðný Sara Birgisdóttir.Aðsend
Sveitarstjórnarkosningar 2026 Viðreisn Akranes

