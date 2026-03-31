Engin egg í Skaftahlíðina

„Við sendum Helga Vilhjálmssyni og hans góða starfsfólki bestu kveðjur og þakkir fyrir þessa rausnarlegu gjöf.“ Svo segir í pósti til allra starfsmanna Landspítalans sem Vísir hefur undir höndum.
Kálið er ekki sopið þótt í ausuna sé komið – það er meira en að segja það að dreifa eggjum til starfsfólks Landspítalans með svo skömmum fyrirvara. Rausnarleg páskaeggjagjöf til starfsfólks Landspítalans frá Góu og Omnom er nú komin til Landspítalafólks en Helga Vilhjálmssyni rann blóðið til skyldunnar eftir að Vísir greindi frá óánægjuröddum, meðal annars frá Ragnari Frey Ingvarssyni lækni.
Eggin komu til dreifingar þar seinnipartinn í gær. Þeir sem önnuðust dreifinguna stóðu í þeirri meiningu að eggin sem frá Góu kæmu væru sex þúsund meðan það eru hins vegar sjö þúsund manns sem gegna sex þúsund stöðugildum hjá spítalanum. Fréttastofu hefur hins vegar borist ábending um að það sé ekki á rökum reist; að páskaeggin frá Góu séu 7,140. Þetta verður því ekki vandamál.
Hins vegar fórnaði starfsfólk spítalans það sem sem starfar í Skaftahlíðinni, en þar er öll yfirstjórn spítalans, hugbúnaðarsvið, launadeild, mannauðsdeild, fjármálasvið og svo framvegis, sér og fær engin egg. Þar starfa fjögur hundruð manns.
„Í ljósi þess að gjöfin er fyrst og fremst hugsuð til framlínustarfsfólks hefur verið ákveðið að starfsfólk í Skaftahlíð sleppi páskaeggjum að þessu sinni,“ segir í bréfinu til starfsfólks. Þau sem eru á vakt yfir páskana fá Omnom-páskaegg.
Fimm þúsund egg koma frá Góu og þúsund frá Omnom. Er starfsfólk vinsamlegast beðið, vegna þess að eggin eru færri en starfsfólkið, vinsamlegast beðið um að taka ekki með sér nema eitt egg á mann, svo sem flestir geti notið.
Eins og fram hefur komið var tekin sú ákvörðun, vegna niðurskurðarkröfu, að gefa starfsfólki ekki páskaegg þetta árið. Gjöfin góða frá Góu og Omnom er vissulega vel þegin en hún er ekki laus við vandamál, því gríðarlega flókið mál er að dreifa eggjum til alls starfsfólks en vaktatöflur og starfshlutfall eru með ýmsu móti. Því var tekin ákvörðun um að dreifa eggjunum í mötuneytum á eftirfarandi stöðum:
Hringbraut
Fossvogur
Líknardeild
Landakot
Kleppur
Tunguháls
Uppfært 17:00
Fréttastofu hefur borist ábending um að páskaeggin sem frá Góu koma eru 7.140. Þar af eru þúsund Omnom-egg.
Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, eyddi alls 697.133 í páskaegg og umbúðir til handa ráðherrum og starfsfólki ráðuneytisins. Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins furðar sig á kostnaðinum og telur þetta birtingarmynd raunveruleikarofs þegar kemur að opinberum útgjöldum.