„Þetta er í fyrsta sinn á ævinni sem mér er stefnt fyrir eitthvað“ Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 31. mars 2026 12:36 Guðrún Hafsteinsdóttir er formaður Sjálfstæðisflokksins. Henni finnst sem samtökin Solaris séu að reyna að þagga niður í sér því hún hafi áhyggjur af þróun innflytjendamála. Vísir/Ívar Fannar Meiðyrðamál Solaris gegn formanni Sjálfstæðisflokksins verður þingfest í héraðsdómi Suðurlands á morgun. Solaris höfðar málið vegna ummæla sem formaðurinn lét meðal annars falla um fólk frá Palestínu í nóvember síðastliðnum. Málið varðar ummæli sem Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, lét falla í þættinum Spursmál í lok nóvember í fyrra þar sem verið var að ræða um ferlið þegar sjálfboðaliðar á vegum Solaris aðstoðuðu flóttafólk frá Palestínu yfir landamærin til Egyptalands en umræddir voru með dvalarleyfi á Íslandi í gegnum fjölskyldusameiningu. Í þættinum sagði hún meðal annars að enginn hefði vitað deili á því fólki sem komið hafi verið yfir landamærin með mútugreiðslum. Guðrún fékk stefnuna í hendur á sunnudag. „Ég ætla að vera alveg heiðarleg með það að auðvitað varð mér brugðið. Þetta er í fyrsta sinn á ævinni sem mér er stefnt fyrir eitthvað. Svo þegar ég fór nú að lesa stefnuna og dómkröfurnar þá var ég undrandi, ég verð að viðurkenna það. Bæði eru nú liðnir fjórir mánuðir frá því að ég var í þessu umtalaða viðtali í Spursmálum 28. nóvember. Og þess vegna var ég svolítið hissa. Af hverju núna, fjórum mánuðum síðar? Ég get ekki séð að það sé hægt að lesa það út úr ummælum mínum að þarna eigi einhverjir einstaklingar að verða fyrir einhverjum miska.“ En er eitthvað í stefnunni sem þú tekur til þín? „Í sjálfu sér ekki. Það sem ég tek auðvitað til mín er það að ég hlýt að eiga tjáningarfrelsi og það er varið bæði af stjórnarskrá Íslands og Mannréttindasáttmála Evrópu. Þannig að mér finnst mjög greinilegt að þessi samtök, Solaris, sem stefna mér hér vilji hefta tjáningarfrelsi mitt og fyrir. Ég mun taka til varna fyrir því. Ég hef nú reynt að leggja mig alla fram um að vanda mál mitt og vera varkár með mál mitt alla ævi. Líka því ég er í pólitík og ég hef bara alltaf staðið við það sem ég hef látið út úr mér og ég ætla að gera það hér eftir sem hingað til,“ segir Guðrún. Hafi þýðingu að Guðrún sé valdhafi Sema Erla Serdaroglu, formaður Solaris, var spurð hvers vegna Guðrúnu og aðeins henni væri stefnt. „Það hefur vissulega margt verið látið falla um samtökin, sjálfboðaliða þeirra og þetta verkefni. Mest af því hefur verið byggt á ásökunum um mjög alvarlega glæpi til þess að ýta undir fordóma, sundrungu og valda okkur skaða en það sem hins vegar á við í þessu máli er að Guðrún Hafsteinsdóttir er í dag formaður Sjálfstæðisflokksins og þegar verkefnið stóð yfir var hún dómsmálaráðherra og hún veit betur en svo að hér hafi verið að flytja hingað einstaklinga sem enginn vissi deili á, eins og hún sagði, og það eru engar sannanir sem liggja fyrir því að við höfum verið að greiða mútur og höfum harðneitað fyrir það allan tímann því það er einfaldlega ósatt. Orð hafa afleiðingar og við þekkjum það vel og orðum fylgir líka ábyrgð og það skiptir máli að þegar valdhafar láta ummæli eins og þessi falla þá þarf að draga fólk til ábyrgðar." 