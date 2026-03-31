Karlmaður var nýlega dæmdur til fjögurra mánaða skilorðsbundins fangelsis fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás. Árásin átti sér stað árið 2021 og var upprunalegur dómur ómerktur í Landsrétti vegna ummæla dómara héraðsdómara í tölvupósti. Maðurinn fær nú vægari dóm en þarf að greiða brotaþola hærri miskabætur.
Árásin átti sér stað í júní árið 2021 við Kolagötu í Reykjavík. Þar réðst maðurinn að öðrum manni með ítrekuðum hnéspörkum í höfuð og búk. Maðurinn hlaut mar vinstra megin á gagnaugasvæði, yfir hægri kinnboga og á öxl og upphandlegg.
Dómurinn var ómerktur í Landsrétti í nóvember í fyrra og málinu vísað aftur til Héraðsdóms Reykjavíkur. Hann hafði í héraðsdómi áður verið dæmdur til sex mánaða fangelsis.
Mat Landsréttar var að ummæli héraðsdómara í tölvupósti undir rekstri málsins í héraði hefðu verið þess eðlis að réttmætur vafi hafi myndast um óhlutdrægni héraðsdómarans. Yrði þegar af þeirri ástæðu að ómerkja hinn áfrýjaða dóm og vísa málinu heim í hérað til löglegrar meðferðar og dómsálagningar á ný.
Maðurinn játaði sök fyrir dómi en viðurkenndi þó ekki að athæfið félli undir lagaákvæði um sérstaklega hættulega líkamsárás, það er 218. grein laganna. Verjandi krafðist þess að brotið félli undir 217. grein og væri þar með fyrnt.
Þar segir: [Hver, sem gerist sekur um líkamsárás, enda sé hún ekki svo mikil sem í 218. gr. segir, skal sæta sektum eða [fangelsi allt að 6 mánuðum], 1) en fangelsi allt að 1 ári, ef háttsemin er sérstaklega vítaverð.
Í dómi er farið yfir málsatvik og kemur þar fram að lögregla hafi aðfaranótt laugardags 26. júní verið kölluð til að Háspennu við Lækjartorg og þar komið að mönnum í átökum. Sá grunaði hafi reynt að komast undan en lögregla náði að hlaupa hann uppi og handtaka. Í dómi kemur fram að brotaþoli hafi verið vankaður eftir árásina og meðvitund hans farið dvínandi eftir því sem leið á samræður hans við lögreglu.
Brotaþoli gaf skýrslu nokkrum dögum síðar og sagðist þá hafa verið í bænum með vinum sínum og orðið fyrir árás þriggja til fjögurra stráka eftir að hafa lent í útistöðum við ferðamenn. Strákarnir hafi reynt að ýta undir deilurnar við ferðamennina en hann reynt að fá þá til að hætta og ýtt við einum þeirra. Einn þeirra hafi þá slegið til kærustu hans og kýlt hann nokkrum sinnum. Brotaþoli hljóp þá af vettvangi og faldi sig bak við Kolaportið. Strákarnir hafi fundið hann þar og haldið áfram að ráðast á hann með höggum og spörkum. Til er myndbandsupptaka af árásinni og segir í áverkavottorði frá lækni bráðamóttökunnar að endurtekin spörk í höfuð séu mögulega lífshættulegt áverkaferli þó svo að lífshættulegir áverkar hafi ekki fundist á brotaþola.
Sá grunaði sagði í skýrslu fyrir dómi að hann hefði verið að skemmta sér í bænum og hefði svo lent í slagsmálum sem báðir hefðu tekið þátt í. Hann sagðist hafa talið að spörk hans í höfuð mannsins hafi verið þrjú eða fjögur en þau gætu verið sex.
Að mati dómsins sýnir myndbandið að sum sparkanna hafi verið nokkuð kröftug og metur hann að ákærða hljóti að hafa verið ljóst að afleiðingarnar gætu verið afleiðingar. Dómurinn fellst því ekki á að færa brotin undir 217. grein.
Fram kemur í dómi að frá því að brotið var framkvæmt hafi maðurinn gengist undir fimm lögreglusáttir vegna umferðar- og fíkniefnabrota og refsing ákvörðuð í samræmi við það en þó tekið tillit til þess að dráttur hafi verið á málinu. Með tilliti til þess og aldurs hans á verknaðarstundu er því refsing ákvörðuð fjórir mánuðir skilorðsbundnir. Brotaþola á hann svo að greiða 300 þúsund í miskabætur en hafði í fyrri dómi héraðsdóms verið gert að greiða manninum 200 þúsund krónur. Auk þess þarf maðurinn að greiða málskostnað vegna beggja mála og dráttarvexti.