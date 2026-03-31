Hatari hættir í Þjóðleikhúsinu og breytingar í Borgó Magnús Jochum Pálsson skrifar 31. mars 2026 09:00 Matthías Tryggvi Haraldsson og Maríanna Clara Lúthersdóttir eru bæði að hætta í stöðum sínum í leikhúsunum. Melkorka Gunborg tekur við af Matthíasi en er óvíst hver tekur við af Maríönnu. Mannabreytingar standa yfir í stóru leikhúsunum tveimur hérlendis. Matthías Tryggvi Haraldsson er hættur sem dramatúrg í Þjóðleikhúsinu og er búið að finna arftaka hans. Þá verður Maríanna Clara Lúthersdóttir ekki áfram dramatúrg Borgarleikhússins en það er hluti af stærri skipulagsbreytingu. Þetta kom fram í nýjasta þætti hlaðvarpsins Menningarvaktarinnar þar sem leikhúsgagnrýnandinn Símon Birgisson fékk til sín Magnús Jochum Pálsson og Val Grettisson. Ræddu þeir um sýningarnar Mömmó í Borgarleikhúsinu og Gæðablóð í Þjóðleikhúsinu, Óskarsverðlaunin fyrr í mánuðinum og nýja íslensku ævintýramyndina Undir ísnum. Þá vakti Símon sérstaka athygli á mannabreytingum hjá stóru leikhúsunum tveimur. Fer á sinn gamla heimavöll „Hatarinn er hættur í Þjóðleikhúsinu,“ sagði Símon í þættinum en íslenska þjóðin þekkir Matthías Tryggva best sem söngvarara Hatara sem náði góðum árangri með laginu „Hatrið mun sigra“ í Eurovision árið 2019. Matthías sagði skilið við rokkstjörnulífið 2023 þegar hann var ráðinn sem listrænn ráðunautur við Þjóðleikhúsið og tók þar við keflinu af leikskáldinu Hrafnhildi Hagalín Guðmundsdóttur. Klemens Hannigan og Matthías Tryggvi Haraldsson þegar þeir voru saman í Hatara.Vísir/Getty „Þetta er áhugavert. Þjóðleikhúsið hefur átt gott mót og Matthías á eflaust sinn þátt í því,” sagði Valur Grettisson í þættinum. „Ég er reyndar ekki alveg sammála því að Þjóðleikhúsið hafi átt ótrúlega gott mót,” svaraði Símon og bætti við: „Þeir áttu núna tvær góðar sýningar, Ormstungu og Óresteiu. Fram af því var ekki mikið að frétta, hvorki á þessu leikári eða því síðasta og talvert af floppum.” Samkvæmt heimildum fréttastofu mun Melkorka Gunborg Briansdóttir taka við stöðu Matthíasar en hún hefur áður verið aðstoðarleikstjóri í Óresteiu og Ást Fedru. Melkorka er menntuð í bókmenntafræði frá Háskóla Íslands og sem sviðshöfundur frá Listaháskóla Íslands. Melkorka Gunborg Briansdóttir og Kristín Þorsteinsdóttir.Owen Fiene Blaðamaður sló á þráðinn til Matthíasar Tryggva til að forvitnast um þessi tíðindi. Staðfesti hann bæði brottför sína og að Melkorka myndi taka við keflinu. „Ég elska þetta starf og þetta er ekkert einföld ákvörðun að segja því upp,“ sagði Matthías Tryggvi í samtali við fréttastofu. „Ég fer á minn heimavöll sem er að fást við sjálfstæða listsköpun. Ég er búinn að læra mjög mikið að þjónusta listina með þessum hætti hér og langar að gera það með þeim hætti sem ég þekkti áður, sem er að vera sjálfstætt starfandi listamaður,“ bætti hann við og sagði heilmikið vera í pípunum hvað listina varðaði. Nýr dramatúrg nýs leikhússtjóra En það er ekki bara Matthías sem er að söðla um því í Menningarvaktinni kom fram að dramatúrg Borgarleikhússins, Maríanna Clara Lúthersdóttir yrði ekki áfram í þeirri stöðu. Maríanna var ráðinn dramatúrg leikhússins árið 2020 þegar Hrafnhildur Hagalín færði sig yfir í Þjóðleikhúsið. „Ég er spenntur fyrir næsta leikári hjá Agli. Þetta verður fyrsta leikárið sem hann er algjörlega að stýra,“ sagði Valur. Maríanna Clara Lúthersdóttir.Aðsend „Ég hef miklar væntingar. Hann er náttúrulega ótrúlega öflugur maður og held að það verði áhugavert að sjá og kannski er þetta hluti af því. Verður spennandi að sjá hver verður næsti dramatúrg hjá honum,“ bætti hann við. Fréttastofa heyrði hljóðið í Agli Heiðari Antoni Pálssyni Borgarleikhússtjóra sem staðfesti fregnirnar og sagði að um væri að ræða hluta af stærri breytingum þar sem verið væri að styrkja framleiðslu og forframleiðslu í Borgarleikhúsinu. Maríanna Clara yrði þó áfram í ákveðnum verkefnum og væri að vinna að leikgerð og þýðingu fyrir leikhúsið. Eftir að samtali Símonar lauk við Val og Magnús þá kom tónlistarsérfræðingurinn Trausti í tónlistarhorn þáttarins og ræddi við Símon um nýjustu plötu GDRN og Tómasar R. Einarssonar. Hægt er að hlusta á Menningarvaktina í heild sinni á hlaðvarpi Tals og öllum helstu streymisveitum. 