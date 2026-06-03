Natasha S. hlýtur Maístjörnuna, ljóðabókaverðlaun Rithöfundasamband Íslands og Landsbókasafns Íslands, fyrir bókina Mara kemur í heimsókn. Verðlaunin voru veitt í tíunda skiptið í dag við hátíðlega athöfn í Þjóðarbókhlöðunni.
Í umsögn dómnefndar um verðlaunabókina segir:
„Sterk bók og heildstæð, ástríðufull og heiðarleg, persónuleg og pólitísk. Mögnuð lýsing á kvíða, vanmætti og varnarleysi. Ljóðmælandi lærir að lifa með Möru, að gangast við ótta sínum í martraðarkenndum heimi sem er á hvolfi. Leikurinn berst inn á hættusvæði stríðs og ógna en það er líka heimavöllur ljóðmælanda. Ófriðurinn veldur sundrungu, einmitt þegar hluttekningar og samkenndar er þörf. Áleitið verk og tímabært.“
Natasha fæddist í Rússlandi árið 1987 og flutti til Íslands árið 2012. Hún sló í gegn með fyrstu ljóðabók sinni Máltaka á stríðstímum og hlaut fyrir hana Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar 2022, en sú bók var einnig tilnefnd til Maístjörnunnar sama ár.
Natasha er menntuð í blaðamennsku. Árið 2016 útskrifaðist hún frá Háskóla Íslands með BA-gráðu í íslensku sem annað mál og með sænsku sem aukagrein. Hún hefur vakið athygli fyrir ljóð sín, pistla og hugvekjur. Natasha hefur verið öflugur talsmaður skálda af erlendum uppruna á Íslandi og ritstýrði ljóðasafninu Pólífónía af erlendum uppruna og ritgerðasafninu Skáldreka. Hún hefur einnig þýtt íslensk skáldverk á rússnesku.
Gjaldgengar til Maístjörnunnar voru allar útgefnar íslenskar ljóðabækur ársins 2025 sem skilað var í skylduskil til Landsbókasafns Íslands.
Tilnefndar voru bækurnar:
Í fréttatilkynningu segir:
„Maístjarnan eru einu verðlaunin á Íslandi sem veitt eru fyrir útgefna ljóðabók. Verðlaununum er ætlað að vekja sérstaka athygli á blómlegri ljóðabókaútgáfu á Íslandi sem og mikilvægi þess að ljóðabókum sé skilað í skylduskil til Landsbókasafns Íslands - Háskólabókasafns og varðveitist þannig sem hluti af menningararfi þjóðarinnar.“
Dómnefnd skipuðu Áslaug Jónsdóttir fyrir hönd Rithöfundasambandsins, Tómas Ævar Ólafsson fyrir hönd Landsbókasafns og Sveinn Yngvi Egilsson fyrir Háskóla Íslands. Verðlaunafé er 700 þúsund krónur og að þessu sinni styrkir íslenska leikjafyrirtækið CCP hf verðlaunin.