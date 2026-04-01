Páskabingó Blökastsins Magnús Jochum Pálsson skrifar 1. apríl 2026 13:00 Páskabingó Blökastsins var í beinu streymi á Vísi. Páskabingó Blökastsins fór fram í beinni útsendingu á Vísi og sjónvarpsstöðinni Sýn Vísi í kvöld. Þetta var í fjórða skiptið sem þríeykið hélt Páskabingó og var þetta það veglegasta til þessa. Útsendingu er nú lokið. „Bingóið mun vera fullkomin leið til þess að byrja páskana. Fjölskylduskemmtun heima í stofu. Við lofum skemmtilegum atriðum og stórum vinningum," sagði Auðunn Blöndal fyrir bingóið. Allir gátu horft á útsendinguna en til þess að fá bingóspjöld þurfti áskrift að hlaðvarpi þeirra félaga, Blökastinu. Það var gert með því að fara á fm95blo.is, gerast áskrifandi og smella svo á rauða bingótakkann efst á síðunni. Stórglæsilegir vinningar Í bingóum hingað til hafa verið flugmiðar, símar, pizzaofnar og risastór gjafakort frá verslunum. Í þetta skiptið voru vinningarnir alveg jafn glæsilegir en hér má finna lista yfir þá: Hárígræðsla frá betrahar.is að andvirði 500.000 kr. 100.000 kr. Gjafabréf frá Olís Rúm frá Dorma Playstation 5 Risaheilsupakki að andvirði yfir 200.000 kr. sem inniheldur árskort í Sporthúsið, árskort í app fjarþjálfun frá Fjarþjálfun.is og 40.000 kr. Inneign fyrir fæðubótarefni frá Fitness Sport Árskort í Lúxussalinn frá Sambíó 100.000 kr. Gjafakort sem virkar fyrir Apótekið, Tres Locos, Sushi Social, Tapasbarinn, Sæta Svínið & Fjallkonan 50.000 kr. Gjafakort frá Keiluhöllinni 50.000 kr. Gjafakort frá Skopp 50.000 kr. Gjafakort frá Skór.is 30.000 kr. Gjafabréf frá Bambu.is Plötuspilari og fleira frá Alda Music Ársbirgðir frá Happy Hydrate 120.000 kr. Gjafabréf í sérsaumuð jakkaföt frá Zantino Bílaþrif að andvirði 200.000 kr. frá Glanssport 12 mánaða áskrift að öllu hjá Tal.is Fjallað var um bingóið í fréttum Sýnar í kvöld. Svona gat fólk tekið þátt Áskrifendur Blökastsins skrá sig inn á fm95blö.is, smella á „SÆKJA BINGÓ SPJÖLD" takkann sem fer með þá á hlekk þar sem þeir geta sótt sér þrjú spjöld. Athugaðu að það er ekki sami aðgangur í bingókerfinu og á Tal. Þannig ef þú vilt taka þátt, þá smellirðu á hlekkinn, velur „nýskrá", býrð til aðgang og þú ert kominn með spjöldin. Síðan er um að gera að fylgjast vandlega með því þegar strákarnir draga út tölurnar. Ef þú ert í stuði er gott að standa upp og kalla „BINGÓ!" Fréttin hefur verið uppfærð: Bingóinu er nú lokið.