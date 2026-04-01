Lífið

Páskabingó Blökastsins

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Páskabingó Blökastsins var í beinu streymi á Vísi.
Páskabingó Blökastsins fór fram í beinni útsendingu á Vísi og sjónvarpsstöðinni Sýn Vísi í kvöld. Þetta var í fjórða skiptið sem þríeykið hélt Páskabingó og var þetta það veglegasta til þessa. Útsendingu er nú lokið.

„Bingóið mun vera fullkomin leið til þess að byrja páskana. Fjölskylduskemmtun heima í stofu. Við lofum skemmtilegum atriðum og stórum vinningum,“ sagði Auðunn Blöndal fyrir bingóið.

Allir gátu horft á útsendinguna en til þess að fá bingóspjöld þurfti áskrift að hlaðvarpi þeirra félaga, Blökastinu. Það var gert með því að fara á fm95blo.is, gerast áskrifandi og smella svo á rauða bingótakkann efst á síðunni.

Stórglæsilegir vinningar

Í bingóum hingað til hafa verið flugmiðar, símar, pizzaofnar og risastór gjafakort frá verslunum. Í þetta skiptið voru vinningarnir alveg jafn glæsilegir en hér má finna lista yfir þá: 

  • Hárígræðsla frá betrahar.is að andvirði 500.000 kr.
  • 100.000 kr. Gjafabréf frá Olís
  • Rúm frá Dorma
  • Playstation 5
  • Risaheilsupakki að andvirði yfir 200.000 kr. sem inniheldur árskort í Sporthúsið, árskort í app fjarþjálfun frá Fjarþjálfun.is og 40.000 kr. Inneign fyrir fæðubótarefni frá Fitness Sport
  • Árskort í Lúxussalinn frá Sambíó
  • 100.000 kr. Gjafakort sem virkar fyrir Apótekið, Tres Locos, Sushi Social, Tapasbarinn, Sæta Svínið & Fjallkonan
  • 50.000 kr. Gjafakort frá Keiluhöllinni
  • 50.000 kr. Gjafakort frá Skopp
  • 50.000 kr. Gjafakort frá Skór.is
  • 30.000 kr. Gjafabréf frá Bambu.is
  • Plötuspilari og fleira frá Alda Music
  • Ársbirgðir frá Happy Hydrate
  • 120.000 kr. Gjafabréf í sérsaumuð jakkaföt frá Zantino
  • Bílaþrif að andvirði 200.000 kr. frá Glanssport
  • 12 mánaða áskrift að öllu hjá Tal.is

Fjallað var um bingóið í fréttum Sýnar í kvöld. 

Svona gat fólk tekið þátt 

Áskrifendur Blökastsins skrá sig inn á fm95blö.is, smella á „SÆKJA BINGÓ SPJÖLD“ takkann sem fer með þá á hlekk þar sem þeir geta sótt sér þrjú spjöld. Athugaðu að það er ekki sami aðgangur í bingókerfinu og á Tal. Þannig ef þú vilt taka þátt, þá smellirðu á hlekkinn, velur „nýskrá“, býrð til aðgang og þú ert kominn með spjöldin.

Síðan er um að gera að fylgjast vandlega með því þegar strákarnir draga út tölurnar. Ef þú ert í stuði er gott að standa upp og kalla „BINGÓ!“

Fréttin hefur verið uppfærð: Bingóinu er nú lokið.

FM95BLÖ Páskar


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.