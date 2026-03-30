Ótrúleg saga Rose Dugdale Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 30. mars 2026 12:03 Mynd af Bridget Rose Dugdale sem lögregla dreifði árið 1980 þegar hún var grunuð um vopnasmygl. Getty Images Bridget Rose Dugdale hafði heiminn í hendi sér en ákvað að kveikja í honum. Hún fór frá því að dvelja í návist kóngafólks yfir í að verða ein eftirlýstasta og hættulegasta hryðjuverkakona Bretlandseyja. Í nýjasta þætti hlaðvarpsins Skuggavaldið rekja prófessorarnir Eiríkur Bergmann og Hulda Þórisdóttir þessa sögulegu umpólun og varpa um leið ljósi á mannskæð þjóðernisátök Norður-Írlands sem þekkt eru sem Vandræðin, eða the Troubles. Gyllta búrið og uppreisnin Saga Rose hefst í bresku yfirstéttinni á hefðarsetri í Devon. Líf hennar virtist rækilega kortlagt. Árið 1958 var hún formlega kynnt samfélaginu á sínu „debutante"-tímabili þar sem hún lærði að hneigja sig fyrir Elísabetu drottningu. Í Oxford-háskóla haustið 1959 kynntist hún nýjum, róttækum tíðaranda. Augu hennar opnuðust fyrir arðráni bresku nýlendustefnunnar sem auðæfi hennar eigin fjölskyldu byggðu á. Eftir útskrift fékk hún yfirráð yfir sjóði upp á tæpa milljón punda (sem í dag samsvarar vel yfir þremur milljörðum króna). Í stað þess að lifa hefðbundnu munaðarlífi flutti hún í fátæka verkalýðshverfið Tottenham í London, stofnaði hjálparsamtök og byrjaði markvisst að tæma sjóðinn til að greiða leigu og hitareikninga fyrir efnalítið fólk. Raunveruleikinn og átökin á Írlandi Í Tottenham kynntist hún harðgerða verkamanninum og fyrrum hermanninum Walter „Wally" Heaton. Hann sýndi henni fram á að breska nýlenduvélin væri blóðug maskína og gerði hana að gallhörðum stuðningsmanni írska lýðveldisins. Jarðarför Rose Dugdale árið 2024 þar sem kista hennar var borin langa leið í Dublin. Getty/Brian lawless Norður-Írland var þá púðurtunna þar sem kaþólski minnihlutinn bjó við kerfisbundna mismunun og skort á mannréttindum. Breski herinn var sendur á göturnar 1969 til að róa öldurnar en varð fljótt litinn hornauga sem fjandsamlegt hersetulið. Við þetta endurreisti Írski lýðveldisherinn (IRA) sig sem harða andspyrnuhreyfingu sem markaði upphaf áratugalangra átaka. Vendipunkturinn: Blóðugi sunnudagurinn Atburðurinn sem endanlega rauf tengsl Rose við hennar fyrra líf var blóðugi sunnudagurinn þann 30. janúar 1972. Þá skutu breskir fallhlífarhermenn fjórtán óvopnaða borgara til bana í friðsamri kröfugöngu í Derry – á sömu götum og Rose og Wally höfðu stuttu áður gengið og krafist réttinda. Við þennan skelfilega atburð sannfærðist Rose um að friðsamleg mótmæli dygðu ekki gegn byssukúlum. Hún tók afstöðu með byltingarsinnum, gerðist einn herskáasti skæruliði ÍRA og stóð fyrir umfangsmiklum hernaðaraðgerðum, líkt og rakið er í nýjasta þætti Skuggavaldsins, sem nú er aðgengilegur á öllum helstu hlaðvarpsveitum og má hlusta á hér að ofan.