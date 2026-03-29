Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í Hafnarfirði er kolfallinn ef marka má nýja könnun Maskínu fyrir DV. Samfylkingin mælist stærsti flokkurinn í Hafnarfirði en Viðreisn er í lykilstöðu.
Sjálfstæðisflokkurinn hlaut tæplega 31 prósents fylgi í kosningunum fyrir fjórum árum og fékk fjóra menn líkt og Samfylkingin sem fékk 29 prósenta fylgi. Framsókn náði inn tveimur mönnum með tæplega 14 prósenta fylgi og Viðreisn einum manni með 9,1 prósents fylgi.
Samkvæmt nýju könnuninni fær Samfylkingin 24,5 prósenta fylgi í Hafnarfirði sem myndi duga fyrir þremur bæjarfulltrúum. Þannig myndi flokkurinn tapa einum fulltrúa. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 21,4 prósenta fylgi sem myndi skila þremur fulltrúum, einum færri en síðast.
Eru þá komnir sex af ellefu bæjarfulltrúum en hvert rata hinir fimm? Viðreisn er hástökkvari könnunarinnar og tvöfaldar fylgi sitt frá síðustu kosningum. Flokkurinn mælist með 18,6 prósenta fylgi sem myndi skila þremur fulltrúum í bæjarstjórn. Ólíkt síðustu kosningum er Viðreisn því í lykilstöðu og gæti myndað meirihluta hvort sem er með Sjálfstæðisflokknum eða Samfylkingunni.
Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin gætu líka myndað sex manna meirihluta en má telja samvinnu flokkanna í bænum líklega ólíklegustu svipmyndina ef horft er til mögulegs samstarfs tveggja af þeim þremur flokkum sem mælast með þrjá bæjarfulltrúa.
Framsóknarflokkurinn, flokkur bæjarstjórans Valdimars Víðissonar, mælist með 10,9 prósenta fylgi sem myndi skila einum fulltrúa. Þá mælist Miðflokkurinn með 8,9 prósenta fylgi sem myndi skila flokknum bæjarfulltrúa í fyrsta sinn í sögu flokksins í bæjarfélaginu.
Í könnuninni mælast Vinstri græn með 3,6 prósent. Flokkurinn mun þó bjóða fram undir merkjum Vinstrisins líkt og í Reykjavík.
Vinstri græn fengu 4,3 prósent í síðustu kosningum. Bæjarlistinn mælist með 3,5 prósenta fylgi samanborið við 4,3 prósent í síðustu kosningum.
Könnunin var gerð 12. til 19. mars. 649 svarendur tóku afstöðu til flokks.