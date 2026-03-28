Bandaríski áhrifavaldurinn Braden Eric Peters, sem er þekktur undir nafninu Clavicular, var handtekinn í Flórída í gær. Hann er grunaður um að hafa skipulagt slagsmál tveggja kvenna og birt myndband af þeim á samfélagsmiðla.
Clavicular er þekktur fyrir tískufyrirbærið að „looksmaxx-a“, sem snýst einfaldlega um að líta eins vel út og mögulegt er.
Breska ríkisútvarpið hefur eftir lögregluyfirvöldum í Flórída að nítján ára gömul kona hafi orðið fyrir líkamsárás í húskynnum sem Peters hafði leigt snemma í febrúar. Árásin hafi sprottið út frá slagsmálum milli kvennanna tveggja. Þegar lögreglu bar að garði vildu hvorki árásarkonan né Peters ræða við lögreglumenn.
Handtökuskipan var gefin út á hendur Peters og árásarkonunni vegna rannsóknarinnar. Peters var sleppt úr haldi seint í gærkvöldi en konunnar er enn leitað.
Peters tengist að auki annarri rannsókn fiska- og dýraverndarnefndar Flórída sem snýr að myndbandi á samfélagsmiðlum þar sem hann sést ásamt þremur öðrum mönnum skjóta krókódíl í hausinn á fenjasvæðunum í Flórída. Óljóst er hvort rannsóknin snúist að Peters sjálfum.
Clavicular en sem fyrr segir áhrifavaldur en birtist fyrst og fremst í beinum streymum á streymisforritunum Twitch og Kick. Hann er þekktur fyrir að leggja gríðarlega mikið á sig til að bæta líkamlegt útlit sitt. Hann hefur til að mynda neytt stera og barið sig í andlitið með hamri til að ná fram tilætluðu útliti.