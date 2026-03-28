Ekið á mann í Þrengslunum Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 28. mars 2026 13:37 Mynd af Hellisheiði. Vísir/Vilhelm Ekið var á bílstjóra flutningabíls í Þrengslunum í dag. Hann hafði að sögn lögreglu lent í vandræðum í brekku vegna mikillar hálku og stóð fyrir utan bílinn þegar öðrum bíl var ekið utan í hann. Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segist ekki telja að maðurinn sé alvarlega slasaður en að hann hafi verið fluttur á sjúkrahús til athugunar. Hann segir jafnframt að aksturskilyrði séu slæm í Þrengslunum og á heiðinni og að veður eigi bara eftir að versna eftir því sem á líður daginn. Hann brýnir til ökumanna að fylgjast vel með.