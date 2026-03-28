Vilja ekki tak­marka trúar­iðkun „um­fram það sem brýnir al­manna­hags­munir krefjast“

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Karl Gauti Hjaltason er fyrsti flutningsmaður þingsályktunartillögunnar.
Karl Gauti Hjaltason er fyrsti flutningsmaður þingsályktunartillögunnar. Vísir/Vilhelm

Þingmenn Miðflokksins hafa lagt fram þingsályktunartillögu um bann við hylmingu andilts í opinberu rými. Tilefnið segja þeir ekki að takmarka trúariðkun „umfram það sem brýnir almannahagsmunir krefjast“.

Flutningsmenn tillögunnar eru Karl Gauti Hjaltason, Bergþór Ólason, Ingibjörg Davíðsdóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Snorri Másson og Þorgrímur Sigmundsson. Með öðrum orðum eru allir þingmenn Miðflokksins skráðir flutningsmenn að Sigríði Á. Andersen formanni þingflokksins undanskildri. Hún sagði það þó ekki hafa verið gert í neinu mótmælaskyni heldur kveðst hún almennt ekki skrifa sig fyrir þingmálum.

Beinist ekki að neinum sérstökum trúarhópi

Í greinargerð um þingsályktunartillöguna segir að markmið hennar sé að skapa skýran og heildstæðan lagaramma um atriði sem varða almannaöryggi, framkvæmd opinberrar þjónustu og grundvallarskilyrði mannelgra samskipta í opnu og lýðræðislegu samfélagi. Vísað er til sambærilegrar lagasetningar í Danmörku, Hollandi og Frakklandi.

Sérstaklega er vísað til þess að Mannréttindadómstóll Evrópu hafi ekki fallist á að franska löggjöfin bryti í bága við mannréttindasáttmála Evrópu. Flutningsmenn segja að leggja verði ríka áherslu á stjórnarskrár- og mannréttindasjónarmið við undirbúning frumvarpsins og hvergi er tekið fram að hún beinist sérstaklega að trúariðkun og -tjáningu múslímskra kvenna sem trúin krefur um að hylja höfuð sín.

Fram kemur að eðlilegt sé að í frumvarpi á grunni tillögunnar sé lögð áhersla á skýrar og afmarkaðar undantekningar. Þá segir einnig að markmið lagasetningar af þessu tagi sé ekki að takmarka trúariðkun eða -tjáningu „umfram það sem brýnir almannahagsmunir krefjast heldur að móta almenna og skýra reglu um sýnileika andlits í þeim aðstæðum þar sem auðkenning og gagnkvæm samskipti skipta grundvallarmáli“.

Sóttvarnargrímur og öskudagsbúningar leyfðir

Karl Gauti Hjaltason fyrsti flutningsmaður segir í samtali við fréttastofu að það séu sannarlega dæmi um að brýnir almannahagsmunir krefjist þess að ríkið takmarki trúariðkun og -tjáningu.

„Til að fólk þekkist og geti borið kennsl á þá sem eru á ferli, bæði í löggæslutilgangi og í samskiptum fólks. Að fólk sé ekki með andlitið hulið. Það myndi ég halda að væri ágætisdæmi,“ segir hann og bætir við að lögregla verði að geta borið kennsl á mótmælendur sem hylji andlit sín í því skyni að fremja eignarspjöll eða ofbeldisbrot.

Það yrðu skýrar undantekningar og nefnir Karl Gauti mótorhjólahjálma, sóttvarnargrímur, lambhúshettur.

„Jafnvel trefill ef það er frost úti.“

Ekki afskipti af klæðaburði borgara

Dómsmálaráðherra kæmi til með að útfæra smáatriðin.

Aðspurður segir hann tillöguna ekki snúa að því að ríkisvaldið fari að skipta sér að klæðaburði fólks.

„Heldur að andlit fólks sjáist. Þetta er lýðræðislegt samfélag. Fólk á ekki að hylja á sér andlitið að nauðsynjalausu,“ segir Karl Gauti Hjaltason þingmaður Miðflokksins.

