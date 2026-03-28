Vilja ekki takmarka trúariðkun „umfram það sem brýnir almannahagsmunir krefjast“ Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 28. mars 2026 12:56 Karl Gauti Hjaltason er fyrsti flutningsmaður þingsályktunartillögunnar. Vísir/Vilhelm Þingmenn Miðflokksins hafa lagt fram þingsályktunartillögu um bann við hylmingu andilts í opinberu rými. Tilefnið segja þeir ekki að takmarka trúariðkun „umfram það sem brýnir almannahagsmunir krefjast“. Flutningsmenn tillögunnar eru Karl Gauti Hjaltason, Bergþór Ólason, Ingibjörg Davíðsdóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Snorri Másson og Þorgrímur Sigmundsson. Með öðrum orðum eru allir þingmenn Miðflokksins skráðir flutningsmenn að Sigríði Á. Andersen formanni þingflokksins undanskildri. Hún sagði það þó ekki hafa verið gert í neinu mótmælaskyni heldur kveðst hún almennt ekki skrifa sig fyrir þingmálum. Beinist ekki að neinum sérstökum trúarhópi Í greinargerð um þingsályktunartillöguna segir að markmið hennar sé að skapa skýran og heildstæðan lagaramma um atriði sem varða almannaöryggi, framkvæmd opinberrar þjónustu og grundvallarskilyrði mannelgra samskipta í opnu og lýðræðislegu samfélagi. Vísað er til sambærilegrar lagasetningar í Danmörku, Hollandi og Frakklandi. Sérstaklega er vísað til þess að Mannréttindadómstóll Evrópu hafi ekki fallist á að franska löggjöfin bryti í bága við mannréttindasáttmála Evrópu. Flutningsmenn segja að leggja verði ríka áherslu á stjórnarskrár- og mannréttindasjónarmið við undirbúning frumvarpsins og hvergi er tekið fram að hún beinist sérstaklega að trúariðkun og -tjáningu múslímskra kvenna sem trúin krefur um að hylja höfuð sín. Fram kemur að eðlilegt sé að í frumvarpi á grunni tillögunnar sé lögð áhersla á skýrar og afmarkaðar undantekningar. Þá segir einnig að markmið lagasetningar af þessu tagi sé ekki að takmarka trúariðkun eða -tjáningu „umfram það sem brýnir almannahagsmunir krefjast heldur að móta almenna og skýra reglu um sýnileika andlits í þeim aðstæðum þar sem auðkenning og gagnkvæm samskipti skipta grundvallarmáli“. Sóttvarnargrímur og öskudagsbúningar leyfðir Karl Gauti Hjaltason fyrsti flutningsmaður segir í samtali við fréttastofu að það séu sannarlega dæmi um að brýnir almannahagsmunir krefjist þess að ríkið takmarki trúariðkun og -tjáningu. „Til að fólk þekkist og geti borið kennsl á þá sem eru á ferli, bæði í löggæslutilgangi og í samskiptum fólks. Að fólk sé ekki með andlitið hulið. Það myndi ég halda að væri ágætisdæmi,“ segir hann og bætir við að lögregla verði að geta borið kennsl á mótmælendur sem hylji andlit sín í því skyni að fremja eignarspjöll eða ofbeldisbrot. Það yrðu skýrar undantekningar og nefnir Karl Gauti mótorhjólahjálma, sóttvarnargrímur, lambhúshettur. „Jafnvel trefill ef það er frost úti.“ Ekki afskipti af klæðaburði borgara Dómsmálaráðherra kæmi til með að útfæra smáatriðin. Aðspurður segir hann tillöguna ekki snúa að því að ríkisvaldið fari að skipta sér að klæðaburði fólks. „Heldur að andlit fólks sjáist. Þetta er lýðræðislegt samfélag. Fólk á ekki að hylja á sér andlitið að nauðsynjalausu,“ segir Karl Gauti Hjaltason þingmaður Miðflokksins. Miðflokkurinn Trúmál Mest lesið Starfsmenn ráðuneytisins fengu egg í sérprentuðum öskjum en kennarar una ölmusu foreldra Innlent Líkamsárás í verslunarmiðstöð Innlent Perutertan lifir af inngildingu heilsufæðis á Alþingi Innlent Ráðist að vagnstjóra og strætónum rænt í Garðabæ Innlent Vinstrið á blússandi siglingu Innlent Alvarleg mistök hjá barnaverndarþjónustu: „Við sofnuðum á verðinum“ Innlent Telur ríkisstjórn skemma efnahaginn vísvitandi fyrir ESB-atkvæði Innlent Kennarar botna aftur ekkert í Ingu Sæland Innlent „Fólk var rosalega hrætt þegar það kom sjónvarp“ Innlent Gular veðurviðvaranir í kortunum Veður Fleiri fréttir Eins og síðast en „einu númeri minna“ Vilja ekki takmarka trúariðkun „umfram það sem brýnir almannahagsmunir krefjast“ Úrvalsdeild og neðri deild en restin í vandræðum Kennarar botna aftur ekkert í Ingu Sæland Lokun Hormússunds: Takmörkuð áhrif á áburðarverð til bænda í ár en óvíst um framhaldið Vinstrið á blússandi siglingu Eldur kviknaði í bíl Líkamsárás í verslunarmiðstöð Perutertan lifir af inngildingu heilsufæðis á Alþingi Telur ríkisstjórn skemma efnahaginn vísvitandi fyrir ESB-atkvæði Starfsmenn ráðuneytisins fengu egg í sérprentuðum öskjum en kennarar una ölmusu foreldra „Fólk var rosalega hrætt þegar það kom sjónvarp“ Ráðist að vagnstjóra og strætónum rænt í Garðabæ Innviðagjald og hækkun vasks eyðileggi samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar Guðmundur orðaður við Flokk fólksins í Reykjavík Alvarleg mistök hjá barnaverndarþjónustu: „Við sofnuðum á verðinum“ Dönsk börn fá sem nemur fjórum auka kennsluárum Foreldrar segja lögreglu gera lítið úr meintu kynferðisbroti á barni sínu á leikskólaaldri Alvarleg mistök, dýrara í baðlónin og páskaveðrið Snekkjan fékk undanþágu frá hafnbanni Mætti með haglabyssu á lögreglustöðina á Hverfisgötu Harma að áhyggjur íbúa séu hundsaðar Skattahækkun á baðlón sögð svik við fyrirheit ríkisstjórnarinnar Bjóða út framkvæmdir vegna Sæbrautarstokks Annar í áframhaldandi gæsluvarðhaldi vegna árásarinnar Of stór biti að kyngja án íbúakosningar Stórt skref í einföldun leyfisveitinga fyrir orkuverkefni: „Við erum rétt að byrja“ Kostnaður við útför Davíðs var fimm milljónir króna Holtavörðuheiði líklega lokuð til morguns Hlaut stjörnulaga skurði eftir árás með skiptilykli Sjá meira