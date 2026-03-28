Úrvalsdeild og neðri deild en restin í vandræðum Sunna Sæmundsdóttir skrifar 28. mars 2026 12:43 Samfylking og Sjálfstæðisflokkur eru í jafnri stöðu á topnnum og Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir flokkana eiga í einvígi í borginni. Hildur Björnsdóttir leiðir lista Sjálfstæðismanna í annað sinn en Pétur Marteinsson er nýr oddviti Samfylkingar. vísir/samsett Samfylking og Sjáflstæðisflokkur eiga í einvígi í Reykjavík að mati prófessors í stjórnmálafræði en flokkarnir eru nær hnífjafnir samkvæmt nýrri könnun. Línur séu teknar að skýrast og skipta megi flokkunum upp í þrjár deildir. Líklega verði hægt að mynda meirihluta til vinstri eða hægri. „Auðvitað vekur kannski mesta athygli að þetta er orðið hreinræktað einvígi á milli Samfylkingar og Sjálfstæðisflokksins sem eru að mælast hnífjöfn með ríflega 21 prósent atkvæða. Bæði hafa reyndað dalað ögn sem hlýtur að vera áhyggjuefni fyrir þessa flokka,“ segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði um nýja könnun Maskínu fyrir DV sem var birt í morgun. Samfylking dalar meira frá síðustu könnun Maskínu en Sjálfstæðisflokkur og tapar tæplega þremur prósentum. Báðir flokkar myndu samkvæmt þessu fá kjörna sex borgarfulltrúa. Hið nýstofnaða sameiginlega framboð á vinstri væng sem nefnist Vinstrið er á mikilli siglingu, mælist með 12,4 prósent og fengi þrjá fulltrúa. „Að mörgu leyti má lýsa stöðunni í framboðsmálum í borginni þannig að mesta sóknarfærið sé fyrir vinstrið. Það er kannski það framboð sem hefur haft mesta rýmið til þess að vaxa,“ segir Eiríkur. Viðreisn tekið við af Framsókn Viðreisn mælist einnig í kringum tólf prósent. „Viðreisn er svolítið í oddastöðu með það og getur farið bæði til vinstri og hægri. Hefur að einhverju leyti tekið við klassískri stöðu Framsóknarflokksins hvað það varðar.“ Skipta má flokkunum sem eiga í baráttu um borgina upp í þrjár deildir, segir prófessor í stjórnmálafræði.vísir/Vilhelm Miðflokkurinn mælist svipaður á milli kannana, með 10,6 prósent og fengi þrjá fulltrúa. Píratar og Framsókn mælast í kringum fimm prósent og Flokkur fólksins með tæplega fjögur. Eiríkur segir þrjár nokkurs konar deildir að teiknast upp. „Það er úrvalsdeild Samfylkingar og Sjálfstæðisflokksins sem keppa um forystuna. Í næstu deild þar fyrir aftan koma Viðreisn, Vinstrið og Miðflokkurinn sem eru öll í vænlegri stöðu yfir tíu prósentunum. Restin er bara í meiriháttar vandræðum og berst fyrir lífi sínu.“ Spennandi kosningar séu fram undan. „Í þessu er kannski svona aðeins augljósari meirihluti til vinstri en ekkert mikið meiri en hægt væri að teikna upp hægra megin,“ segir Eiríkur Bergmann. Skoðanakannanir Sveitarstjórnarkosningar 2026 Samfylkingin Sjálfstæðisflokkurinn Vinstrið Viðreisn Píratar Flokkur fólksins Framsóknarflokkurinn