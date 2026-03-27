Laufey Lín er söngkona ársins að mati hlustenda Bylgjunnar og FM957. Hlustendaverðlaunin í ár eru í sjö flokkum og eins og alltaf eru það hlustendur sem ákveða hverjir sigra í hverjum flokki en kosningar fóru fram á Vísi í mars.
Hlustendaverðlaunin 2026 eru enn ein rósin í hnappagat Laufeyar Línar en hún hefur unnið tvenn Grammy-verðlaun í flokki hefðbundinnar popptónlistar, annars vegar 2024 og hins vegar 2026 og hlaut einnig íslensku tónlistarverðlaunin í ár. Hún er ein skærasta stjarna okkar Íslendinga um þessar mundir og hélt tvenna stórtónleika í Kórnum sem þúsundir gesta sóttu.
Laufey er á ferð og flugi um allan heim og bíður verðlaunagripurinn hennar því hér heima á Íslandi.
Auk Laufeyjar voru þessar söngkonur tilnefndar: Bríet, Diljá, Una Torfa, GDRN og Jóhanna Guðrún.