Lauf­ey Lín söng­kona ársins

Boði Logason skrifar
Laufey var glæsileg í hönnun Emily Bode á tónleikum hennar í Kórnum.
Laufey var glæsileg í hönnun Emily Bode á tónleikum hennar í Kórnum. Vísir/Viktor Freyr

Laufey Lín er söngkona ársins að mati hlustenda Bylgjunnar og FM957. Hlustendaverðlaunin í ár eru í sjö flokkum og eins og alltaf eru það hlustendur sem ákveða hverjir sigra í hverjum flokki en kosningar fóru fram á Vísi í mars.

Hlustendaverðlaunin 2026 eru enn ein rósin í hnappagat Laufeyar Línar en hún hefur unnið tvenn Grammy-verðlaun í flokki hefðbundinnar popptónlistar, annars vegar 2024 og hins vegar 2026 og hlaut einnig íslensku tónlistarverðlaunin í ár. Hún er ein skærasta stjarna okkar Íslendinga um þessar mundir og hélt tvenna stórtónleika í Kórnum sem þúsundir gesta sóttu.

Laufey er á ferð og flugi um allan heim og bíður verðlaunagripurinn hennar því hér heima á Íslandi.

Auk Laufeyjar voru þessar söngkonur tilnefndar:  Bríet, Diljá, Una Torfa, GDRN og Jóhanna Guðrún.

