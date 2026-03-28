Líkams­á­rás í verslunar­mið­stöð

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Lögregla lýsti eftir manninum og hann er nú fundinn.
Lögregla lýsti eftir manninum og hann er nú fundinn. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningu um líkamsárás í hverfi 103 í nótt. Árásin átti sér stað í verslunarmiðstöð.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Klukkan fimm í morgun voru sex vistaðir í fangageymslu lögreglunnar.

Einn var handtekinn í Hlíðunum fyrir vopnalagabrot og hótanir og annar í miðbæ Reykjavíkur fyrir brot gegn lögreglusamþykkt. Þá var töluverður fjöldi sem ók undir áhrifum fíkniefna og/eða áfengis og voru þeir stöðvaðir. Einn þeirra var handtekinn en hann hafði framið rán, líkamsárás og tekið strætisvagn ófrjálsi hendi.

Einn var handtekinn í Garðabæ fyrir ölvun á almannafæri og fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu. Hann veittist í framhaldinu að lögreglumönnunum með ofbeldi og hótunum.

Lögreglumál Reykjavík Garðabær

