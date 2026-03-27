Hokin af reynslu og vill stórt egg fyrir strákinn

Smári Jökull Jónsson skrifar
Verið var að undirbúa síðustu eggin fyrir þessa páska en framleiðsla páskaeggja hófst um áramótin.
Verið var að undirbúa síðustu eggin fyrir þessa páska en framleiðsla páskaeggja hófst um áramótin. Vísir/Lýður Valberg

Páskaeggjavertíðin er í hámarki um þessar mundir en alls eru framleidd á aðra milljón súkkulaðieggja fyrir súkkulaðiþyrsta landsmenn. Í verksmiðju Góu var framleiðsla á páskaeggjum fyrir starfsfólk Landspítalans í fullum gangi.

Góa framleiðir hátt í hálfa milljón eggja fyrir páskana og höfðu lokið framleiðslu þegar ákveðið var að ræsa vélarnar á nýju til að framleiða egg fyrir starfsfólk Landspítalans. Alls þurfti að bæta við sex þúsund páskaeggjum.

Greint var frá því í vikunni að vegna niðurskurðar fengju starfsmenn Landspítalans engin páskaegg gefins þetta árið. Forráðamenn Góu ákváðu að grípa í taumana og gefa starfsfólkinu egg og í gær mætti Ragnar Freyr Ingvarsson, formaður læknafélags Reykjavíkur, og aðstoðaði við framleiðsluna.

„Okkur finnst náttúrulega ekki nógu gott að það sé ekki verið að gefa fólki páskaegg, framlínufólkinu á spítalanum. Það er fólkið sem er að vinna vinnuna og hugsa um okkur þannig að við verðum að gefa þeim páskaeggin í ár,“ sagði Helgi Már Gíslason, framkvæmdastjóri Góu og barnabarn hins eina sanna Helga í Góu.

Hann segir skemmtilega stemmningu skapast hjá fyrirtækinu þegar framleiðsla eggjana fer á fullt um áramótin. Síðustu eggin fara í verslanir á morgun og þá tekur við skemmtileg hefð starfsmanna.

„Við stöndum vaktina til miðnættis í kvöld að steypa þessi egg og svo eftir hádegið á morgun þá fær allt starfsfólkið að koma og búa til sín eigin páskaegg og skreyta og koma með nýjar hugmyndir fyrir næsta ár,“ sagði Helgi í viðtali í gær.

Helgi Már er framkvæmdastjóri Góu.Vísir/Lýður Valberg

Starfsmenn voru í óða önn að koma sælgæti fyrir í síðustu eggjunum og skreyta.

„Þetta er fyrir spítalann, við erum að byrja núna og ég held að við klárum í dag,“ segir Choosri sem unnið hefur hjá Góu í 25 ár. Hún er ekki í neinum vafa hvert sé hennar uppáhaldsegg. 

„Ég vil fá stórt egg,“ segir hún hlæjandi. 

„Fyrir strákinn minn,“ bætir hún svo við.

Choosri hefur unnið í 25 ár hjá Góu og er hér á fullu að koma sælgæti fyrir inni í páskaeggjunum sem fara til starfsfólks Landspítalans.Vísir/Lýður Valberg

Rúsínan í pylsuendanum eru svo páskaungarnir sem þurfa að fara á sinn stað. Fréttamaður fékk að spreyta sig í skreytingum eggjanna eins og sjá má í myndbandinu hér fyrir neðan en ólíklegt verður þó að teljast að honum verði boðin vinna við slíkt á næstunni.

Gremja innan Land­spítala vegna stóra páska­eggja­hallærisins

Ragnar Freyr Ingvarsson, sem bæði starfar sem sjálfstætt starfandi læknir sem og inni á Landspítalanum, furðar sig á forgangsröðunni en á Landspítalanum hefur verið tekin ákvörðun um að gefa starfsfólki ekki páskaegg í ár vegna niðurskurðarkröfu. Á sama tíma fær starfsfólk í heilbrigðisráðuneytinu páskaegg og ráðherra gefur ráðherrum veglegt egg.

