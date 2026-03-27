Hokin af reynslu og vill stórt egg fyrir strákinn Smári Jökull Jónsson skrifar 27. mars 2026 10:10 Verið var að undirbúa síðustu eggin fyrir þessa páska en framleiðsla páskaeggja hófst um áramótin. Vísir/Lýður Valberg Páskaeggjavertíðin er í hámarki um þessar mundir en alls eru framleidd á aðra milljón súkkulaðieggja fyrir súkkulaðiþyrsta landsmenn. Í verksmiðju Góu var framleiðsla á páskaeggjum fyrir starfsfólk Landspítalans í fullum gangi. Góa framleiðir hátt í hálfa milljón eggja fyrir páskana og höfðu lokið framleiðslu þegar ákveðið var að ræsa vélarnar á nýju til að framleiða egg fyrir starfsfólk Landspítalans. Alls þurfti að bæta við sex þúsund páskaeggjum. Greint var frá því í vikunni að vegna niðurskurðar fengju starfsmenn Landspítalans engin páskaegg gefins þetta árið. Forráðamenn Góu ákváðu að grípa í taumana og gefa starfsfólkinu egg og í gær mætti Ragnar Freyr Ingvarsson, formaður læknafélags Reykjavíkur, og aðstoðaði við framleiðsluna. „Okkur finnst náttúrulega ekki nógu gott að það sé ekki verið að gefa fólki páskaegg, framlínufólkinu á spítalanum. Það er fólkið sem er að vinna vinnuna og hugsa um okkur þannig að við verðum að gefa þeim páskaeggin í ár," sagði Helgi Már Gíslason, framkvæmdastjóri Góu og barnabarn hins eina sanna Helga í Góu. Hann segir skemmtilega stemmningu skapast hjá fyrirtækinu þegar framleiðsla eggjanna fer á fullt um áramótin. Síðustu eggin fara í verslanir á morgun og þá tekur við skemmtileg hefð starfsmanna. „Við stöndum vaktina til miðnættis í kvöld að steypa þessi egg og svo eftir hádegið á morgun þá fær allt starfsfólkið að koma og búa til sín eigin páskaegg og skreyta og koma með nýjar hugmyndir fyrir næsta ár," sagði Helgi í viðtali í gær. Helgi Már er framkvæmdastjóri Góu.Vísir/Lýður Valberg Starfsmenn voru í óða önn að koma sælgæti fyrir í síðustu eggjunum og skreyta. „Þetta er fyrir spítalann, við erum að byrja núna og ég held að við klárum í dag," segir Choosri sem unnið hefur hjá Góu í 25 ár. Hún er ekki í neinum vafa hvert sé hennar uppáhaldsegg. „Ég vil fá stórt egg," segir hún hlæjandi. „Fyrir strákinn minn," bætir hún svo við. Choosri hefur unnið í 25 ár hjá Góu og er hér á fullu að koma sælgæti fyrir inni í páskaeggjunum sem fara til starfsfólks Landspítalans.Vísir/Lýður Valberg Rúsínan í pylsuendanum eru svo páskaungarnir sem þurfa að fara á sinn stað. Fréttamaður fékk að spreyta sig í skreytingum eggjanna eins og sjá má í myndbandinu hér fyrir neðan en ólíklegt verður þó að teljast að honum verði boðin vinna við slíkt á næstunni. Páskar Landspítalinn Sælgæti Tengdar fréttir Gremja innan Landspítala vegna stóra páskaeggjahallærisins Ragnar Freyr Ingvarsson, sem bæði starfar sem sjálfstætt starfandi læknir sem og inni á Landspítalanum, furðar sig á forgangsröðunni en á Landspítalanum hefur verið tekin ákvörðun um að gefa starfsfólki ekki páskaegg í ár vegna niðurskurðarkröfu. Á sama tíma fær starfsfólk í heilbrigðisráðuneytinu páskaegg og ráðherra gefur ráðherrum veglegt egg. 25. mars 2026 10:51