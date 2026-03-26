Lög­reglan lýsir eftir Ernu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir Ernu Athichu Jónsdóttur, 17 ára. Hún sást síðast í Keflavík í gærkvöldi.

Erna er klædd í svartar buxur, hvítan pels með hlébarðamynstri og svarta og bleika Adidas skó.

Þau sem geta gefið upplýsingar um ferðir Ernu, eða vita hvar hana er að finna, eru vinsamlegast beðin um að hafa tafarlaust samband við lögregluna í síma 112.

