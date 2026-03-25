Ragnar Freyr Ingvarsson, jafnan þekktur sem læknirinn í eldhúsinu, segist brosa allan hringinn í kjölfar símtals þar sem hann ræddi við „ljúfa fólkið í Góu og Omnom“ um að þau væru tilbúin að leysa stóra Páskaeggjamálið sem fréttir hafa borist af síðastliðna daga.
Í vikunni kom í ljós að á Landspítalanum hafi verið tekin ákvörðun um að gefa starfsfólki ekki páskaegg í ár vegna niðurskurðarkröfu. Á sama tíma fær starfsfólk í heilbrigðisráðuneytinu páskaegg og ráðherra gefur ráðherrum veglegt egg.
Ragnari þykir þetta léleg forgangsröðun og segir að það ætti að sýna fólkinu í framlínunni þakklætisvott, þetta segir hann í samtali við fréttastofu Vísis.
„Ég var búinn að tjá mig um það á Facebook að þykja svekkjandi að heyra af því að ráðherrar landsins fengju gefins risastóra páskaeggjaleit en starfsfólkið í framlínunni ekki neitt,“ segir Ragnar og vísar til páskaeggjaleitar sem samkvæmt umfjöllun Viðskiptablaðsins var haldin í heilbrigðisráðuneytinu.
Hann hafi svo verið uppi í hesthúsum í kvöld þegar honum barst óvænt símtal frá fólki á vegum sælgætisgerðarinnar Góu sem og súkkulaðigerðarinnar Omnom.
„Ég fékk bara símtal frá Góu um að þau geri fimm þúsund súkkulaðiegg og að Omnom geri önnur þúsund súkkulaðiegg. Þau ætla að framleiða þau sérstaklega fyrir starfsfólk spítalans af því að lagerinn er tómur og framleiðslunni var hætt þetta árið,“ segir Ragnar.
Hann bætir því við að þau hafi ákveðið að Omnom-eggin yrðu gefin því starfsfólki Landspítalans sem standa vaktina yfir páskana og svo verði Góu-eggjunum dreift á hina.
Hann segir einnig frá því að ræsa þurfi allar framleiðsluvélarnar aftur svo verkið takist en sjálfur stefnir hann á að aðstoða við framleiðsluna. Í færslu sem hann birti á Facebook segir hann „ég á stefnumót snemma í fyrramálið (ef veður leyfir) og reyni að leggja mitt af mörkum“.