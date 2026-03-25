Glatt var á hjalla í miðborginni í dag þegar þriðja árs nemendur í Kvennaskólanum í Reykjavík héldu peysufatadag hátíðlegan. Prúðbúnir mennskælingarnir létu kuldabolann ekki á sig fá og stigu dans og sungu þjóðlög á Lækjartorgi í tilefni dagsins.
Hefðina má rekja til ársins 1921 þegar nemendur skólans ákváðu að gera sér dagamun með því að mæta á peysufötum í skólann. Samkvæmt vef Kvennaskólans hefur dagurinn síðan þá verið haldinn árlega.
Ljósmyndari Vísis leit við og myndaði gleðskapinn, líkt og sjá má hér að neðan.