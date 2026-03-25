Myndaveisla: Þjóð­legir Kvenskælingar dönsuðu og sungu

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Upplhuturinn var vinsæll hjá dömunum enda með eindæmum fallegur. Vísir/Vilhelm

Glatt var á hjalla í miðborginni í dag þegar þriðja árs nemendur í Kvennaskólanum í Reykjavík héldu peysufatadag hátíðlegan. Prúðbúnir mennskælingarnir létu kuldabolann ekki á sig fá og stigu dans og sungu þjóðlög á Lækjartorgi í tilefni dagsins. 

Hefðina má rekja til ársins 1921 þegar nemendur skólans ákváðu að gera sér dagamun með því að mæta á peysufötum í skólann. Samkvæmt vef Kvennaskólans hefur dagurinn síðan þá verið haldinn árlega. 

Ljósmyndari Vísis leit við og myndaði gleðskapinn, líkt og sjá má hér að neðan.

Kvenskælingar dönsuðu skottís. Vísir/Vilhelm
Og fleiri dansa sem menningarsnauður blaðamaður veit ekki hvað heita. Vísir/Vilhelm
Hvað er peysufatadagur án þess að nikkan sé dregin fram?Vísir/Vilhelm
Fánalitirnir voru áberandi hjá þessum ungu herrum. Vísir/Vilhelm
Þá voru sungin þjóðlög. Vísir/Vilhelm
Þetta er óumdeilanlega mun fallegri sjón en margt annað sem hefur gerst á Hallærisplaninu.Vísir/Vilhelm
Þjóðlegar!Vísir/Vilhelm
Þær allra þjóðlegustu settu upp skotthúfu. Vísir/Vilhelm
Húfutetur, hálsklút þó, háleistana...gráa?Vísir/Vilhelm
Skottísnum var tekið grafalvarlega , líkt og sjá má á myndinni.Vísir/Vilhelm
Kvenskælingarnir létu bláu tölurnar á veðurkortinu ekki á sig fá, enda fallegur dagur.Vísir/Vilhelm

 

