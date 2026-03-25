Upptökustjórinn Egill Viðarsson vann að átta bókum sem voru tilnefndar til Íslensku hljóðbókaverðlauna Storytel en tvær þeirra unnu til verðlauna. Hann fékk samt ekki boð á verðlaunahátíðina vegna meints plássleysis og gagnrýnir þá framkomu. Leiðinlegt sé að fá ekki að vera með á stærstu uppskeruhátíð kollega sinna og veltir fyrir sér hvort stofna þurfi ný hljóðbókaverðlaun.
Íslensku hljóðbókaverðlaunin, eða Storytel Awards eins og fyrirtækið kallar þau, voru veitt þriðjudaginn 17. mars síðastliðinn. Þar voru veitt verðlaun í fimm flokkum fyrir bestu hljóðbækur ársins auk þess sem Bjarni Fritzson hlaut heiðursverðlaun hátíðarinnar.
Fjöldi rithöfunda og leikara voru mættir á hátíðinna en einn þeirra sem fékk ekki boð var Egill Viðarsson sem rekur Stúdíó Harm þar sem fjöldi hljóðbóka verður til. Hann vakti athygli á fjarveru sinni með Fésbókarfærslu á mánudaginn.
„Íslensku hljóðbókaverðlaunin voru í síðustu viku, ég tók upp og fullvann átta af þeim 25 bókum sem tilnefndar voru, og tvær þeirra unnu jafnframt! Til hamingju Álfrún, Embla og Mikael, þetta gleður mig mjög!“ skrifaði hann í færslunni.
„Þau hjá Storytel sáu ekki ástæðu til að bjóða mér í kollegafögnuðinn, meiraðsegja eftir að ég pikkaði í þau, en hvað veit ég svosum, ég er bara einhver maður í dýflissu...“
„Ég hef samt ákveðið að halda bara mín eigin verðlaun á næsta ári! „Hin íslenzku hljóðbókaverðlaun“ á Rauða ljóninu! Ykkur er öllum boðið!“ skrifaði hann svo að lokum og uppskar fjölda kveðja frá kollegum, rithöfundum og samstarfsfélögum.
„Var einmitt að undrast um þig!! Til hamingju með alla þína vönduðu vinnu! Væri gaman að koma aftur til þín fljótlega 💕“ skrifaði leikkonan Aníta Briem.
„Hlakka til að mæta á Rauða ljónið á næsta ári! Það er alltaf jafn frábært að vinna með þér Egill. Takk fyrir allt okkar samstarf hingað til og hlakka til að taka upp fleiri bækur með þér. Auðvitað á að bjóða öllum sem að vinnunni koma á svona uppskeruhátíð, þetta er samstarf!“ skrifaði Álfrun Helga Örnolfsdóttir sem las verðlaunabókina Fiðrildaherbergið eftir Lucindu O'Riley.
„Mér finnst þetta dálítið fyndið, maður hefur farið af og til en ég fékk ekki boð núna. Það er allt í góðu að Storytel séu með sín verðlaun en það stingur í augun að þetta séu Íslensku hljóðbókaverðlaunin því það eru fleiri sem koma að þessu,“ sagði Egill þegar blaðamaður hafði samband til að forvitnast um málið.
Egill hafði sent fyrirspurn á forsvarsaðila Storytel til að spyrja út í verðlaunin og fékk þau svör um væri að ræða uppskeruhátíð höfunda, þýðenda og nánustu samstarfsaðila Storytel.
„Það er allt í góðu. En þau slá þessu upp sem Íslensku hljóðbókaverðlaunin og hafa verið gagnrýnd fyrir einokunartilburði og þetta er annað dæmi um það,“ segir hann.
„Ég er einn í stórri keðju og þarf ekkert kredit fyrir eitt né neitt en þetta uppskeruhátíð kollega.“
Hljóðbókaveitan Storytel er risi í íslenska hljóðbókabransanum og hefur drottnað yfir honum frá því veitan kom fyrst til sögunnar. Nú grillir þó undir samkeppni við Storytel með tilkomu hljóðbókaveitunnar Sagnalands sem býður einungis upp á íslenskar hljóðbækur.
„Ég vinn ekki beint með Storytel heldur íslenskum bókaforlögum. Þetta eru örfáar hræður sem vinna í þessum bransa sem eru alveg óháð Storytel á landinu þó það séu náttúrulega fjölmargir sem koma að bókunum,“ segir hann.
Skýringin sem Egill fékk á því af hverju honum var ekki boðið í ár hafa verið plássleysi vegna takmarkaðs sætapláss.
„Ég ætti ekkert erindi á Storytel-verðlaunin þannig séð því ég er alveg óháður þeim en manni finnst það skjóta skökku við að þetta heiti Íslensku hljóðbókaverðlaunin í því ljósi,“ segir hann.
„Ég er í raun bara prentsmiðja fyrir hljóðbækur og á ekkert tilkall til bókanna en maður er samt partur af þessu. Þess vegna var ég að djóka með að stofna eigin verðlaun. Það tóku allir voða vel í það, þannig hver veit,“ segir Egill um nýja verðlaunahátíð á Rauða ljóninu.
Þó færslan hafi vakið viðbrögð hjá samstarfsfélögum Egils segist hann ekki hafa fengið nein viðbrögð frá Storytel.
„Það er allt í góðu en maður er að brasa í þessu allan ársins hring og þetta er eini möguleikinn á uppskeruhátíð og að hitta kollega. Það sem ég sendi á þau líka væri að þetta væri mikilvægur vettvangur fyrir mig upp á tengslanetið og til að fylgjast með.“