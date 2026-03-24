Harmi slegin vegna fjölda tilkynninga af leikskólum Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 24. mars 2026 19:01 Inga Sæland segir ljóst að bregðast þurfi við. Vísir/Einar Barnamálaráðherra segir ljóst að bregðast þurfi við holskeflu mála sem hafa komið upp nýverið þar sem starfsmenn leikskóla eru sakaðir um brot gegn börnum. Ráðherrann segist í áfalli vegna fjöldans en sex mál á jafnmörgum leikskólum hafa komið upp undanfarið ár. Greint var frá því í dag að meint brot starfsmanns gegn barni á leikskólanum Tröllaborgum á Akureyri hafi verið tilkynnt til lögreglu í fyrra en málið er sjötta málið sem kemur upp undanfarna árið sem tengist meintum brotum starfsmanna gegn leikskólabörnum. Sex mál, sex leikskólar Í gær var greint frá meintu broti starfsmanns gegn barni á Undralandi á Flúðum, um helgina var tilkynnt um meint brot á Krakkakoti á Álftanesi, í síðustu viku frá meintu broti gegn barni á Garðaseli á Akranesi og áður hefur verið tilkynnt um meint brot á Brákarborg í Reykjavík auk þess sem starfsmaður Múlaborgar hefur verið ákærður fyrir kynferðisbrot gegn barni og var grunaður um brot gegn minnst tíu börnum en rannsókn stendur enn yfir í máli þriggja. Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra segir fjölda slíkra mála verulegt áhyggjuefni. „Maður er bara í áfalli. Þetta er eitthvað það hræðilegasta sem maður getur ímyndað sér, hvernig nokkur er þannig innréttaður að hann geti verið að níðast á litlu barni sem hann á að vera að sinna." Ljóst að bregðast þurfi við Ekki hefur náðst í Harald Frey Gíslason formann Félags leikskólakennara vegna málsins, hvorki í dag né í gær þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Inga segir alveg ljóst að bregðast þurfi við. „Ég er harmi slegin ef ég á að segja alveg eins og er. Það þarf að gera einhverja stórkostlega bragarbót til þess að reyna að koma í veg fyrir eins og kostur er að svona lagað sé að gerast ítrekað. Þetta er bara hræðilegt, ég er í algjöru áfalli, ég hef bara aldrei séð aðra eins holskeflu slíkra mála á eins skömmum tíma og er að koma inn núna, hvað er að gerast?"