Vonskuveðrið gengið yfir og Danir kjósa í dag

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um vonskuveðrið sem gekk yfir í gær og í nótt. 

Nú er allt að mestu fallið í ljúfa löð, í bili að minnsta kosti. Við ræðum við upplýsingafulltrúa Landsbjargar en björgunarsveitirnar höfðu nóg að gera í gær. 

Þá segjum við frá dönsku þingkosningunum sem fram fara í dag og við heyrum í sérfræðingi um dönsk og grænlensk stjórnmál.

Einnig verður rætt við formann verkalýðsmálaráðs Samfylkingarinnar kveðst vongóður um að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra muni beita sér gegn fyrirhuguðum breytingum Daða Más Kristóferssonar fjármálaráðherra á réttindum og skyldum starfsmanna ríkisins.

Í sportpakkanum verður svo sagt frá skíðakeppni sem stóð til að halda í Hlíðarfjalli en ekkert verður af sökum veðurs og kíkt á úrslitin í Lengjubikar kvenna. 

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 24. mars 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

