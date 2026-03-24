Lífið

Þungunarrof megi vera auð­velt val

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Zara Larsson komst í klandur við þungunarrofsbrandara en stendur föst á sínu. Gilbert Flores/Billboard via Getty Images

Sænska poppstjarnan Zara Larson komst í klandur hjá samstarfsaðilum sínum á samfélagsmiðlum þegar hún sagði þungunarrofsbrandara á TikTok. Hún stendur föst á sínum skoðunum og gagnrýnir þá hugmyndafræði að konur þurfi alltaf að þjást við það að fara í þungunarrof.

Á samfélagsmiðlinum TikTok koma fram alls kyns misskrýtin trend og á meðal þess er vinsælt að fara á tónleika og segja frá því að viðkomandi hafi stuttu síðar farið í þungunarrof. 

Aðdáandi Zöru Larsson birti slíka færslu og sagði að ófætt fóstrið hefði í það minnsta fengið að hlusta á Zöru Larsson áður en aðdáandinn fór í þungunarrof. 

Zara svaraði myndbandinu og sagðist hafa „kill-að“ eða rústað frammistöðu sinni áður en aðdáandinn „kill-aði“ eða eyddi fóstrinu. 

Margir brugðust illa við þessu gríni hjá sænsku stjörnunni og segist hún meðal annars hafa misst þriggja milljón dollara samning við ónefnt merki. Hún stendur föst á yfirlýsingu sinni og stendur með því vali að geta farið í þungunarrof. 

„Afhverju finnst ykkur þungunarrof bara í lagi þegar það er rosalega erfið ákvörðun? Eða bara þegar það er eitthvað sem kona þarf að ströggla við að ganga í gegnum, þegar það er andlega eða líkamlega erfitt?“ spurði Zara í færslu sem tímaritið Glamour birti á samfélagsmiðlum. 

Chloe Grace Laws blaðamaður Glamour tekur undir yfirlýsingu Zöru og segir að það sé mikilvægt að þungunarrof séu samfélagslega samþykkt. 

„Þannig drögum við úr þeirri hugmynd að þau séu siðferðislega röng. Það getur verið auðveld ákvörðun, það getur verið leiðinlegt og það getur auðveldað fólki lífið. En það eru ekki þungunarrofin sem feðraveldissamfélagið vill að við förum í. 

Slíkt samfélag vill að konur þjáist. Þess vegna finnst mörgum þægilegra að „leyfa“ þungunarrof ef manneskja hefur orðið fyrir kynferðisbroti en ef manneskja einfaldlega vill ekki eignast barn. 

Þjáning kvenna er samfélagslega samþykktari en réttur þeirra til að ráða yfir sér. Þangað til að sú hugmyndafræði breytist munum við ekki upplifa jafnrétti.“

Bakslagið við brandara Zöru Larsson virðist ekki hafa fengið hana til að ritskoða sig meira. Hún er óhrædd við að gagnrýna og grínast og lét það ekki á sig fá að missa þriggja milljón dollara samning.

„Ef þú ert ekki sammála mér í því að konur eigi að hafa aðgang að þungunarrofi eða það megi ekki tala um það á léttum nótum þá eigum við ekki að vera í samstarfi,“ sagði hún í viðtali á TikTok. 

Frægðarsól Zöru reis hátt í fyrra eftir nokkur ár í lægð og spila samfélagsmiðlar þar veigamikið hlutverk. 

TikTok dansar við lagið hennar Lush Life sem kom út árið 2015 gerðu það að verkum að lagið skaust aftur upp á vinsældarlista tíu árum síðar. Þá á hún eitt vinsælasta lagið í Bandaríkjunum í dag, Stateside þar sem hún syngur með súperstjörnunni PinkPantheress. 

Hollywood Tónlist Svíþjóð Þungunarrof


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.