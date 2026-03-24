Ríkisendurskoðun stefnir nú að því að ljúka úttekt á stjórnsýslu loftslagsmála í haust eftir að hún reyndist tímafrekari en áætlað var í upphafi. Stofnunin réðist í úttektina eftir að stjórnvöld leiðréttu framlag sitt til Parísarsamningsins síðasta haust.
Upphaflega ætlaði Ríkisendurskoðun að ljúka stjórnsýsluúttektinni í vor. Í skriflegu svari við fyrirspurn Vísis segir stofnunin að úttektin sé í vinnslu en að hún hafi tekið lengri tíma en áætlað var. Nú sé stefnt að því að ljúka henni í haust.
Stofnunin sendi umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu bréf í nóvember þar sem því var tilkynnt um úttektina. Þá hafði ríkisstjórnin nýlega leiðrétt svonefnt landsákvarðað framlag um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda til Parísarsamningsins.
Leiðréttingin var gerð eftir að í ljós kom að stjórnvöld höfðu misskilið eðli samstarfs þeirra við Evrópusambandið í loftslagsmálum um árabil og skilað inn markmiði Evrópusambandsins í stað þess að senda inn sjálfstætt losunarmarkmið.
Úttekt Ríkisendurskoðunar er annars vegar sögð árangursmiðuð og beinast að því hvort stjórnsýsla loftslagsmála sé skipulögð með tilliti til árangurs, hvort markmið séu vel skilgreind og mælanleg og hvernig aðgerðaáætlun loftslagsmáli stuðli að árangri.
Hins vegar beinist úttektin að skipulagi stjórnsýslulegs kerfis sem hefur verið byggt upp í kringum málaflokkinn. Stofnunin skoðar meðal annars hvort ábyrgðarskipting sé skýr, hvort samstarf ráðuneyta sé til staðar og hvernig upplýsingum og skýrslum sé miðlað.
Fyrsta aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum var sett fram af ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Vinstri grænna og Framsóknarflokks árið 2018 og hefur verið uppfærð tvisvar síðan, síðast árið 2024.
Sætt hefur gagnrýni í aðgerðaáætlunum að stjórnvöld hafi ekki látið meta hversu miklum samdrætti í losun eða bindingu kolefnis hver aðgerð eigi að skila til þess að Ísland geti mætt alþjóðlegum skuldbindingum sínum.
Ísland er með sjálfstæða aðild að Parísarsamninginum sem er ekki háð samstarfi við Evrópusambandið, að sögn fulltrúa sendinefndar sambandsins á Íslandi. Stjórnvöld þurftu nýlega að leiðrétta losunarmarkmið sem var skilað til samningsins vegna misskilnings um eðli samstarfsins við ESB.
Íslensk stjórnvöld virðast hafa misskilið eigin skuldbindingar vegna Parísarsamningsins um árabil. Misskilningurinn er meðal annars sagður hafa orðið til þess að Alþingi fékk misvísandi upplýsingar um markmið Íslands.
Íslensk stjórnvöld þurfa að setja sér sitt eigið losunarmarkmið gagnvart Parísarsamkomulaginu eftir að í ljós kom að þau gátu ekki látið duga að vísa til samstarfs síns við Evrópusambandið. Þau nýta sér jafnframt ýtrasta frest til þess að uppfæra markmiðið sem átti að skila síðasta vetur.