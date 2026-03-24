Lífið

„Af hverju ertu ekki búinn að hringja í mig?“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Djammbærinn deyr aldrei og Gugga í gúmmíbát ræddi við nokkra góða djammara þar.
Gugga í gúmmíbát kíkti í enn eitt skiptið á djammið, fyrst í partý hjá Ölgerðinni þar sem hún leit við í undarlegu herbergi og svo niður í gamla góða miðbæinn þar sem kenndi ýmissa grasa.

Nýjasti þáttur af Gugga fer á djammið með Guðrúnu Svövu Egilsdóttur kom út um helgina. Þar byrjaði hún í bænum, lagði svo leið sína í partý hjá Ölgerðinni og endaði aftur í gamla góða miðbænum.

Fyrst tók Gugga þó púlsinn á nokkrum góðum djömmurum, miðaldra manninum Ragga sem spurði hana: „Af hverju ertu ekki búinn að hringja í mig?“ Því næst hitti hún spaðann Kristófer sem var illa nettur með hökutopp og til í tuskið.

Það stoppar ekkert ykkur félagana að það sé snjór úti?

„Ekki séns, ég á afmæli í des, maður djammar alltaf þegar það er snjór úti,“ sagði Kristófer.

Það er reyndar ömurlegt að eiga afmæli í desember, sorrý, það er ömurlegt. Færðu bara einn pakka?

„Snjórinn er gjöf.“

Kristófer elskar snjóinn.

Hvað er það skrítnasta sem þú hefur séð á djamminu?

„Fólk að ríða inni á klósetti,“ sagði Kristófer.

Sástu það? Labbaðirðu inn á það?

„Ekki fara á Auto.“

Varst það þú?

„Það var ekki ég, sko.“

Það varst þú.

Undarlegt herbergi

Gugga fór þvínæst í partý hjá Ölgerðinni þar sem fólk var komið í góðan gír með fljótandi veigar í blóðinu og kandífloss í krumlunum. Gugga rakst þar á mann sem var ekki viss hvort Gugga og Nablinn væru sysktini eða par. Síðan leiddi Gugga áhorfendur inn í P*rn-herbergið.

„Þú átt að koma með inn í Porn-herbergið, þetta er bara porn-herbergi, ekki vera hræddur,“ sagði Gugga við Lýð tökuman. 

Þar var að sjálfsögðu um að ræða herbergi kennt við sykraða drykkinn P*rn en ekki bókstaflegt klámherbergi. Karíókíið í herberginu var þó Guggu ekki að skapi sem yfirgaf það fljótt og rakst þar á ormelska konu. Hún ræddi svo við fleiri góða menn eins og sjá má í spilaranum að neðan:

Gugga fer á djammið Samkvæmislífið Reykjavík

