„Af hverju ertu ekki búinn að hringja í mig?" Magnús Jochum Pálsson skrifar 24. mars 2026 19:01 Djammbærinn deyr aldrei og Gugga í gúmmíbát ræddi við nokkra góða djammara þar. Gugga í gúmmíbát kíkti í enn eitt skiptið á djammið, fyrst í partý hjá Ölgerðinni þar sem hún leit við í undarlegu herbergi og svo niður í gamla góða miðbæinn þar sem kenndi ýmissa grasa. Nýjasti þáttur af Gugga fer á djammið með Guðrúnu Svövu Egilsdóttur kom út um helgina. Þar byrjaði hún í bænum, lagði svo leið sína í partý hjá Ölgerðinni og endaði aftur í gamla góða miðbænum. Fyrst tók Gugga þó púlsinn á nokkrum góðum djömmurum, miðaldra manninum Ragga sem spurði hana: „Af hverju ertu ekki búinn að hringja í mig?" Því næst hitti hún spaðann Kristófer sem var illa nettur með hökutopp og til í tuskið. Það stoppar ekkert ykkur félagana að það sé snjór úti? „Ekki séns, ég á afmæli í des, maður djammar alltaf þegar það er snjór úti," sagði Kristófer. Það er reyndar ömurlegt að eiga afmæli í desember, sorrý, það er ömurlegt. Færðu bara einn pakka? „Snjórinn er gjöf." Kristófer elskar snjóinn. Hvað er það skrítnasta sem þú hefur séð á djamminu? „Fólk að ríða inni á klósetti," sagði Kristófer. Sástu það? Labbaðirðu inn á það? „Ekki fara á Auto." Varst það þú? „Það var ekki ég, sko." Það varst þú. Undarlegt herbergi Gugga fór þvínæst í partý hjá Ölgerðinni þar sem fólk var komið í góðan gír með fljótandi veigar í blóðinu og kandífloss í krumlunum. Gugga rakst þar á mann sem var ekki viss hvort Gugga og Nablinn væru sysktini eða par. Síðan leiddi Gugga áhorfendur inn í P*rn-herbergið. „Þú átt að koma með inn í Porn-herbergið, þetta er bara porn-herbergi, ekki vera hræddur," sagði Gugga við Lýð tökuman. Þar var að sjálfsögðu um að ræða herbergi kennt við sykraða drykkinn P*rn en ekki bókstaflegt klámherbergi. Karíókíið í herberginu var þó Guggu ekki að skapi sem yfirgaf það fljótt og rakst þar á ormelska konu. Hún ræddi svo við fleiri góða menn eins og sjá má í spilaranum að neðan: Gugga fer á djammið Samkvæmislífið Reykjavík Tengdar fréttir „Ég var að fatta að þú ert edrú" Gugga í gúmmíbát kíkti á djammið með áhrifavaldinum Patreki Jaime um daginn. Þau settu sig í óvæntar stellingar og fóru aftur fyrir barborðið þar sem þau blönduðu sterka drykki, grínuðust og Gugga stalst í vodkann. 26. febrúar 2026 10:25 „Litlu aumingjarnir þurftu að fara heim að sofa" Gugga í Gúmmíbát braut odd af oflæti sínu og ákvað að kíkja á djammið í efri byggðum Kópavogs. Þar naut hún bjórdrykkju með strákunum yfir boltanum áður en hún fékk nóg og þaut niður í bæ. Þar var nóg um að vera og djammarar komnir í jólaskap. 15. desember 2025 11:01 Það skrítnasta á djamminu: Amfetamín inni á klósetti og fólk að ríða Gugga í gúmmíbát kíkti á Herrakvöld á Suðurnesjum þar sem hún bauð upp notaðan brjóstahaldara áður en hún fór niður í bæ til að komast að því skrítnasta sem fólk hafði séð á djamminu. 1. desember 2025 16:32